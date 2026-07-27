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Μία ανάσα από την Τότεναμ ο Σαβίνιο

Σε προχωρημένες επαφές με την Μάντσεστερ Σίτι για την απόκτηση του Σαβίνιο βρίσκεται η Τότεναμ, όπως αναφέρει η βρετανική εφημερίδα «Sun».

Μία ανάσα από την Τότεναμ ο Σαβίνιο
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Μετά από μια πολύ δύσκολη περσινή σεζόν στην Premier League, η Τότεναμ επιδιώκει να ενισχύσει γρήγορα τις επιθετικές της επιλογές και φέρεται να έχει θέσει τον Σαβίνιο ως προτεραιότητα για τα εξτρέμ.

Σύμφωνα με την αγγλική εφημερίδα Sun, οι Λονδρέζοι βρίσκονται σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις με τη Μάντσεστερ Σίτι για τον 22χρονο Βραζιλιάνο εξτρέμ, ο οποίος χαίρει μεγάλης εκτίμησης από τον Ρομπέρτο Ντε Τζέρμπι για την ταχύτητα και την ικανότητά του να δημιουργεί ευκαιρίες από τα άκρα.

Αυτή η κίνηση θα επέτρεπε στους «Πετεινούς» να νικήσουν τη Μίλαν, η οποία έχει τον Σαβίνιο στη λίστα της ως πιθανό διάδοχο του Ραφαέλ Λεάο, σε περίπτωση που ο Πορτογάλος άσος έφευγε.

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