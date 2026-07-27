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Άρσεναλ: Θέλει να κάνει... Μίδα τον Βινίσιους

Η Άρσεναλ φέρεται να προσφέρει το μεγαλύτερο συμβόλαιο στην ιστορία της για να αποκτήσει τον Βινίσιους Τζούνιορ από τη Ρεάλ Μαδρίτης.

Άρσεναλ: Θέλει να κάνει... Μίδα τον Βινίσιους
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Η Άρσεναλ εξετάζει μία από τις μεγαλύτερες μεταγραφικές κινήσεις της ιστορίας της, έχοντας στο στόχαστρο τον Βινίσιους Τζούνιορ. Οι Λονδρέζοι εμφανίζονται αποφασισμένοι να εξαντλήσουν κάθε περιθώριο, προσφέροντας στον Βραζιλιάνο εξτρέμ ένα συμβόλαιο χωρίς προηγούμενο για τα δεδομένα του συλλόγου.

Μπορεί ακόμη να μην έχουν ξεκινήσει επίσημες διαπραγματεύσεις με τη Ρεάλ Μαδρίτης, ωστόσο σύμφωνα με τα σχετικά δημοσιεύματα, η πλευρά της Άρσεναλ έχει ήδη έρθει σε επαφή με το περιβάλλον του ποδοσφαιριστή, καταθέτοντας πρόταση που αποτελεί τη μεγαλύτερη οικονομική προσφορά στην ιστορία του συλλόγου.

Όπως αναφέρει η Telegraph, οι πρωταθλητές Αγγλίας είναι διατεθειμένοι να προσφέρουν σημαντικά υψηλότερες αποδοχές από εκείνες που λαμβάνει σήμερα ο Βινίσιους στη Ρεάλ Μαδρίτης. Ο Βραζιλιάνος αμείβεται με 24 εκατομμύρια ετησίως από τους «μερένγκες» και εισέρχεται στον τελευταίο χρόνο του συμβολαίου του.

Σε περίπτωση που η μεταγραφή ολοκληρωθεί, ο 26χρονος θα γίνει ο πιο ακριβοπληρωμένος ποδοσφαιριστής της Άρσεναλ, ξεπερνώντας ακόμη και τον Μπουκάγιο Σάκα, ο οποίος μετά την πρόσφατη ανανέωση του συμβολαίου του αμείβεται με 22 εκατομμύρια ετησίως.

Την ίδια στιγμή, η Ρεάλ Μαδρίτης δεν δείχνει διατεθειμένη να παραχωρήσει εύκολα τον ποδοσφαιριστή. Ο Ζοσέ Μουρίνιο έχει εκφράσει την επιθυμία του να παραμείνει ο Βινίσιους στη Μαδρίτη, ενώ ο Φλορεντίνο Πέρεθ εμφανίζεται αρνητικός στο ενδεχόμενο πώλησης, θέτοντας ως σημείο εκκίνησης για οποιαδήποτε συζήτηση το ποσό των 160 εκατομμυρίων ευρώ.

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Άρσεναλ: Θέλει να κάνει... Μίδα τον Βινίσιους

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