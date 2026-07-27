· Παναθηναϊκός

Παναθηναϊκός: Έμφαση σε τακτική, κυκλοφορία και στημένες φάσεις

Συνεχίζεται η προετοιμασία του «τριφυλλιού» για τη ρεβάνς με την Πάκσι στο ΟΑΚΑ.

Θανάσης Μαργαρίτης

Παναθηναϊκός: Έμφαση σε τακτική, κυκλοφορία και στημένες φάσεις
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Με ασκήσεις προθέρμανσης και ενεργοποίησης ξεκίνησε η προπόνηση του Παναθηναϊκού, με τους ποδοσφαιριστές να δουλεύουν αρχικά πάνω στην κινητικότητα και την προετοιμασία του σώματος ενόψει της συνέχειας του προγράμματος.

Στη συνέχεια, το βάρος έπεσε στην κυκλοφορία της μπάλας, με το τεχνικό επιτελείο να ζητά γρήγορες μεταβιβάσεις, σωστές αποστάσεις ανάμεσα στις γραμμές και διαρκή κίνηση, ώστε ο παίκτης που έχει την κατοχή να διαθέτει περισσότερες διαθέσιμες επιλογές.

Το πρόγραμμα περιλάμβανε επίσης ασκήσεις τακτικής, τόσο σε επίπεδο αμυντικής όσο και επιθετικής λειτουργίας, με τους «πράσινους» να δουλεύουν παράλληλα στις σωστές τοποθετήσεις τους μέσα στον αγωνιστικό χώρο.

Ακολούθησε παιχνίδι, όπου η ένταση ανέβηκε, με τους παίκτες να καλούνται να παίρνουν γρήγορες αποφάσεις και να συνεργάζονται αποτελεσματικά σε συνθήκες αγώνα.

Η προπόνηση ολοκληρώθηκε με δουλειά στις στατικές φάσεις, καθώς οι ποδοσφαιριστές εξασκήθηκαν τόσο στα επιθετικά όσο και στα αμυντικά στημένα.

COMMENTS
LATEST NEWS
17:56 NBA

Επίσημο: Στους Σίξερς ο ΛεΜπρόν Τζέιμς!

17:39 SUPER LEAGUE

«Έριξε τις απαιτήσεις του για τον Ορτέγκα ο Ολυμπιακός - Στο 1 εκατομμύριο η διαφορά με την Ρίβερ»

17:14 SUPER LEAGUE

Επίσημη η «βόμβα»: Ανακοίνωσε τον Αϊτόρ ο ΟΦΗ

17:10 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μία ανάσα από την Τότεναμ ο Σαβίνιο

16:48 CHAMPIONS LEAGUE

Αντίπαλος Ολυμπιακού: Ανακοίνωσε τον Τάντιτς η Ναϊμέγκεν

16:44 SUPER LEAGUE

Παναθηναϊκός: Δυσκολίες με Βιλένα και Πάντοβιτς – Μετά την Πάκσι οι εξελίξεις στα μεταγραφικά

16:23 GREEK BASKET LEAGUE

Ενίσχυση με Κρις Σμιθ για την Καρδίτσα

16:13 BET ON

Στην Γλυφάδα ο νικητής του 1 εκατ. ευρώ που κέρδισε τον Μεγάλο Λαχνό στο Εθνικό Λαχείο

16:11 SUPER LEAGUE

Αποχαιρέτησε τον Παναθηναϊκό ο Τζούρισιτς: «Ένα κομμάτι της καρδιάς μου θα μείνει για πάντα εδώ»

15:53 SUPER LEAGUE

Παρελθόν από τον Αστέρα Τρίπολης ο Χαραλαμπόγλου

15:26 SUPER LEAGUE

ΑΕΚ: Τα παρασκήνια του φιλικού με την Τσβόλε – Δείτε την «κιτρινόμαυρη» παρακάμερα

15:15 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Άρσεναλ: Θέλει να κάνει... Μίδα τον Βινίσιους

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας