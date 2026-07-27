Παναθηναϊκός: Έμφαση σε τακτική, κυκλοφορία και στημένες φάσεις

Με ασκήσεις προθέρμανσης και ενεργοποίησης ξεκίνησε η προπόνηση του Παναθηναϊκού, με τους ποδοσφαιριστές να δουλεύουν αρχικά πάνω στην κινητικότητα και την προετοιμασία του σώματος ενόψει της συνέχειας του προγράμματος.

Στη συνέχεια, το βάρος έπεσε στην κυκλοφορία της μπάλας, με το τεχνικό επιτελείο να ζητά γρήγορες μεταβιβάσεις, σωστές αποστάσεις ανάμεσα στις γραμμές και διαρκή κίνηση, ώστε ο παίκτης που έχει την κατοχή να διαθέτει περισσότερες διαθέσιμες επιλογές.

Το πρόγραμμα περιλάμβανε επίσης ασκήσεις τακτικής, τόσο σε επίπεδο αμυντικής όσο και επιθετικής λειτουργίας, με τους «πράσινους» να δουλεύουν παράλληλα στις σωστές τοποθετήσεις τους μέσα στον αγωνιστικό χώρο.

Ακολούθησε παιχνίδι, όπου η ένταση ανέβηκε, με τους παίκτες να καλούνται να παίρνουν γρήγορες αποφάσεις και να συνεργάζονται αποτελεσματικά σε συνθήκες αγώνα.

Η προπόνηση ολοκληρώθηκε με δουλειά στις στατικές φάσεις, καθώς οι ποδοσφαιριστές εξασκήθηκαν τόσο στα επιθετικά όσο και στα αμυντικά στημένα.