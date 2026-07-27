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ΠΑΟΚ: Έτοιμος να γυρίσει στην Σκωτία ο Τέιλορ

Οι Σκωτσέζοι αναφέρουν ότι ο Τέιλορ οδεύει προς την Σέλτικ.

ΠΑΟΚ: Έτοιμος να γυρίσει στην Σκωτία ο Τέιλορ
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Ανοιχτό φαίνεται πως παραμένει το ενδεχόμενο επιστροφής του Γκρεγκ Τέιλορ στη Σέλτικ, σύμφωνα με όσα αναφέρουν δημοσιεύματα από τη Σκωτία.

Ο διεθνής αριστερός μπακ μετακόμισε το περασμένο καλοκαίρι στη Θεσσαλονίκη για λογαριασμό του ΠΑΟΚ, έχοντας προηγουμένως ολοκληρώσει την παρουσία του στη Σέλτικ. Παρότι ο σκωτσέζικος σύλλογος είχε καταθέσει πρόταση για την ανανέωση της συνεργασίας τους, ο Τέιλορ επέλεξε να αποχωρήσει ως ελεύθερος και υπέγραψε τριετές συμβόλαιο με τον «Δικέφαλο του Βορρά».

Η πρώτη του σεζόν στην Ελλάδα, ωστόσο, δεν εξελίχθηκε όπως θα περίμενε. Ο 27χρονος αμυντικός δεν κατάφερε να αποκτήσει σταθερό ρόλο στην ενδεκάδα και μέτρησε μόλιες 18 συμμετοχές σε Ελλάδα κι Ευρώπη..

Την ίδια ώρα, οι εξελίξεις στην υπόθεση του Δημήτρη Γιαννούλη φαίνεται πως μπορούν να επηρεάσουν άμεσα το μέλλον του Τέιλορ. Με την επιστροφή του Έλληνα αριστερού μπακ στον ΠΑΟΚ να βρίσκεται, όπως όλα δείχνουν, κοντά στην ολοκλήρωσή της, τα σκωτσέζικα δημοσιεύματα κάνουν λόγο για αυξημένες πιθανότητες επιστροφής του Τέιλορ στη Σέλτικ.

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