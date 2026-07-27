Αργεντινή: Το μήνυμα Σκαλόνι μετά την ήττα στον τελικό και η επίθεση

Λίγες ημέρες μετά την ήττα της Αργεντινής από την Ισπανία στον τελικό του Μουντιάλ 2026, ο Λιονέλ Σκαλόνι τοποθετήθηκε ξανά δημόσια, επιλέγοντας αυτή τη φορά να εκφραστεί μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός της «Αλμπισελέστε» μοιράστηκε τις σκέψεις και τα συναισθήματά του μία εβδομάδα μετά τον τελικό απέναντι στην Ισπανία του Λαμίν Γιαμάλ, χωρίς να αναφερθεί στα μελλοντικά του σχέδια. Αντίθετα, στάθηκε στην προσπάθεια της ομάδας, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη του προς το τεχνικό επιτελείο, τους ποδοσφαιριστές και όλα τα μέλη της εθνικής Αργεντινής.

«Μετά από μια έντονη εβδομάδα, όπου η θλίψη συνυπήρχε με τη χαρά, τα δάκρυα με το χαμόγελο, η αγωνία με την ηρεμία και η ένταση με τη γαλήνη, μπορώ πλέον να γράψω λίγες λέξεις. Παρότι δεν μου αρέσουν ιδιαίτερα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ίσως αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος για να απευθυνθώ σε εσάς», ανέφερε αρχικά ο Σκαλόνι.

https://www.instagram.com/p/DbRoPZ6mNgX/

Στη συνέχεια, απευθύνθηκε στους φιλάθλους της Αργεντινής, εκφράζοντας τη λύπη του που δεν κατάφερε να τους χαρίσει ακόμη μία μεγάλη επιτυχία.

«Το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι λυπάμαι που δεν μπόρεσα να σας φέρω άλλο ένα τρόπαιο και να σας προσφέρω μια ακόμη χαρά, έστω και για λίγες ημέρες, ώστε να ξεχάσετε όλα τα δύσκολα της ζωής. Θέλω, όμως, να θυμάστε τι προσπάθησε να αντιπροσωπεύσει αυτή η ομάδα παικτών, οι πολεμιστές μου, όπως τους αποκαλούσα όταν μιλούσα γι' αυτούς στη σύζυγό μου».

Ο Σκαλόνι δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στην κριτική που δέχθηκε η ομάδα κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης, υπογραμμίζοντας ότι η πραγματική επιτυχία δεν αποτυπώνεται μόνο στους τίτλους.

«Η προσπάθεια, η επιθυμία, η θέληση, η νοοτροπία του "μπορώ", το να μη σταματάς ακόμη κι όταν όλα δυσκολεύουν, το να δίνεις τα πάντα ακόμη κι όταν δεν σου έχει απομείνει τίποτα, το να αντέχεις τις επιθέσεις ανθρώπων που δεν μας γνωρίζουν, να παραμένεις όρθιος όταν τα πόδια δεν υπακούουν πια στο μυαλό... Αυτό είναι το πραγματικό τρόπαιο», ανέφερε χαρακτηριστικά.