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Ολυμπιακός: Εξελίξεις με Τιτραουί και Αντρέ Λουίς - «Ζεστό» το μεταγραφικό σκηνικό

Ο Ολυμπιακός συνεχίζει τις κινήσεις του στο μεταγραφικό παζάρι, με τον Γιασίν Τιτραουί να βρίσκεται στο προσκήνιο, ενώ στη Βραζιλία θεωρούν δεδομένη τη μεταγραφή του Αντρέ Λουίς στην Κάνσας Σίτι.

Ολυμπιακός: Εξελίξεις με Τιτραουί και Αντρέ Λουίς - «Ζεστό» το μεταγραφικό σκηνικό
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Δύο ανοιχτές μεταγραφικές υποθέσεις εξακολουθούν να απασχολούν τον Ολυμπιακό, με τους «ερυθρόλευκους» να κινούνται τόσο στο κομμάτι της ενίσχυσης του ρόστερ όσο και σε επίπεδο αποχωρήσεων.

Το τελευταίο διάστημα παρατηρείται αυξημένη κινητικότητα γύρω από την περίπτωση του Γιασίν Τιτραουί. Σύμφωνα με πληροφορίες από το Βέλγιο, οι Πειραιώτες εξετάζουν με ιδιαίτερο ενδιαφέρον την προοπτική απόκτησης του 23χρονου Αλγερινού κεντρικού μέσου, που αγωνίζεται στη Σαρλερουά.

Την ίδια ώρα, η βελγική ομάδα φέρεται να απέρριψε πριν από λίγες ημέρες πρόταση ύψους 8 εκατ. ευρώ από τη Χαλ, καθώς οι απαιτήσεις της για την παραχώρηση του ποδοσφαιριστή φτάνουν περίπου τα 11 εκατ. ευρώ.

Εξελίξεις υπάρχουν και στην υπόθεση του Αντρέ Λουίς. Σύμφωνα με πληροφορίες από τη Βραζιλία και συγκεκριμένα από το ge.globo, έχει ολοκληρωθεί η συμφωνία για την πώληση του Βραζιλιάνου επιθετικού στην Κάνσας Σίτι έναντι συνολικού ποσού 22 εκατ. δολαρίων.

Όπως αναφέρεται, η συμφωνία προβλέπει 18 εκατ. δολάρια ως βασικό ποσό της μεταγραφής και ακόμη 4 εκατ. δολάρια σε μορφή μπόνους, με τον Αντρέ Λουίς να γίνεται η τρίτη πιο ακριβή μεταγραφή στην ιστορία του MLS. Παράλληλα, ο Ολυμπιακός διατηρεί ποσοστό μεταπώλησης 20%.

Οι δύο αυτές υποθέσεις επιβεβαιώνουν ότι το μεταγραφικό μέτωπο των «ερυθρόλευκων» παραμένει σε πλήρη εξέλιξη, καθώς ο σύλλογος συνεχίζει τις κινήσεις του τόσο για την ενίσχυση του έμψυχου δυναμικού όσο και για την ολοκλήρωση σημαντικών μεταγραφικών συμφωνιών.

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