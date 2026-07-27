«Μία ανάσα από τη Μπεσίκτας ο Γκέιμπριελ»

Τη φανέλα της Μπεσίκτας θα φοράει από τη νέα σεζόν ο Γουένιεν Γκέιμπριελ, με τον πρώην σέντερ του Παναθηναϊκού AKTOR να αποχωρεί από τη Μπάγερν Μονάχου.

Όπως αναφέρει η σελίδα «tipsnslipscom», η Τουρκική ομάδα συνεχίζει την ενίσχυσή της ενόψει της συμμετοχής της στην EuroLeague τη νέα αγωνιστική περίοδο, με την ενίσχυση στη frontline να αποτελεί προτεραιότητα για τον προπονητή Ντούσαν Αλιμπίγεβιτς.

Ο Γκέιμπριελ αγωνίστηκε συνολικά σε 72 παιχνίδια την περσινή σεζόν, έχοντα κατά μέσο όρο 7.1 πόντους, 3.9 ριμπάουντ και 0.8 μπλοκ ανά αγώνα σε EuroLeague και γερμανικό πρωτάθλημα.