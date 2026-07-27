· Μπεσίκτας

«Μία ανάσα από τη Μπεσίκτας ο Γκέιμπριελ»

Πολύ κοντά στην απόκτηση του Γουένιεν Γκέιμπριελ βρίσκεται η Μπεσίκτας σύμφωνα με τη σελίδα «tipsnslips».

«Μία ανάσα από τη Μπεσίκτας ο Γκέιμπριελ»
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Τη φανέλα της Μπεσίκτας θα φοράει από τη νέα σεζόν ο Γουένιεν Γκέιμπριελ, με τον πρώην σέντερ του Παναθηναϊκού AKTOR να αποχωρεί από τη Μπάγερν Μονάχου.

Όπως αναφέρει η σελίδα «tipsnslipscom», η Τουρκική ομάδα συνεχίζει την ενίσχυσή της ενόψει της συμμετοχής της στην EuroLeague τη νέα αγωνιστική περίοδο, με την ενίσχυση στη frontline να αποτελεί προτεραιότητα για τον προπονητή Ντούσαν Αλιμπίγεβιτς.

Ο Γκέιμπριελ αγωνίστηκε συνολικά σε 72 παιχνίδια την περσινή σεζόν, έχοντα κατά μέσο όρο 7.1 πόντους, 3.9 ριμπάουντ και 0.8 μπλοκ ανά αγώνα σε EuroLeague και γερμανικό πρωτάθλημα.

https://www.instagram.com/p/DbOUSkGNxxd/
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«Μία ανάσα από τη Μπεσίκτας ο Γκέιμπριελ»

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