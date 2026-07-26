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«Δεν ανανεώνει με την Παρί ο Μπαρκολά - Στο στόχαστρο της Λίβερπουλ»

Ο Μπράντλεϊ Μπαρκολά φέρεται να έχει ενημερώσει την Παρί Σεν Ζερμέν πως δεν επιθυμεί να ανανεώσει το συμβόλαιο του, με τη Λίβερπουλ να εξετάζει σοβαρά την απόκτησή του.

«Δεν ανανεώνει με την Παρί ο Μπαρκολά - Στο στόχαστρο της Λίβερπουλ»
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Η Λίβερπουλ εξετάζει την περίπτωση του Μπράντλεϊ Μπαρκολά της Παρί Σεν Ζερμέν. Σύμφωνα με δημοσιεύματα από το εξωτερικό, οι πρωταθλητές Γαλλίας και Ευρώπης έχουν ενημερωθεί από την πλευρά του νεαρού εξτρέμ πως δεν υπάρχει πρόθεση ανανέωσης του συμβολαίου του, το οποίο ολοκληρώνεται το καλοκαίρι του 2028.

Ο 23χρονος Γάλλος φέρεται να έχει ξεκαθαρίσει πως προτεραιότητά του είναι η μεταγραφή στη Λίβερπουλ, η οποία τον έχει ψηλά στη μεταγραφική της λίστα και παρακολουθεί στενά την περίπτωσή του.

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