«Δεν ανανεώνει με την Παρί ο Μπαρκολά - Στο στόχαστρο της Λίβερπουλ»

Η Λίβερπουλ εξετάζει την περίπτωση του Μπράντλεϊ Μπαρκολά της Παρί Σεν Ζερμέν. Σύμφωνα με δημοσιεύματα από το εξωτερικό, οι πρωταθλητές Γαλλίας και Ευρώπης έχουν ενημερωθεί από την πλευρά του νεαρού εξτρέμ πως δεν υπάρχει πρόθεση ανανέωσης του συμβολαίου του, το οποίο ολοκληρώνεται το καλοκαίρι του 2028.

Ο 23χρονος Γάλλος φέρεται να έχει ξεκαθαρίσει πως προτεραιότητά του είναι η μεταγραφή στη Λίβερπουλ, η οποία τον έχει ψηλά στη μεταγραφική της λίστα και παρακολουθεί στενά την περίπτωσή του.