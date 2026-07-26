Αντίπαλοι Παναθηναϊκού: Τεσσάρα η Πάκσι στη Φερεντσβάρος πριν έρθει στο ΟΑΚΑ

Ο Παναθηναϊκός στο πρώτο ματς με την Πάκσι, επικράτησε 2-1 εκτός έδρας. Σκορ που τον αδικεί καθώς θα μπορούσε να σημειώσει περισσότερα τέρματα. Η αναμέτρηση στον β’ προκριματικό του Conference League, έκανε πολλούς να υποτιμήσουν την ομάδα της Ουγγαρίας.

Στην πρεμιέρα του εγχώριου πρωταθλήματος, όμως, η Πάκσι έδειξε την αξία της. Επικράτησε 4-2 της Φερεντσβάρος. Της πιο γνωστής και ισχυρής ομάδας της Ουγγαρίας. Όλα αυτά λίγες μέρες πριν τη ρεβάνς του ΟΑΚΑ.

Η Φερεντσβάρος προηγήθηκε δύο φορές στο ματς (Μπαμιντέλε 18’ και Μπότκα 32’). Πέτο στο 23’, Σάλαι 41’, έστειλαν το ματς στο ημίχρονο με ισοπαλία 2-2. Ο Σάλαι στο 55’ έδωσε προβάδισμα στην Πάκσι, με τον Πέτο στο 59’ να διαμορφώνει το τελικό 4-2.

Κατά τη διάρκεια του αγώνας πάντως, παρουσιάστηκαν προβλήματα. Ο Σάλαι αντικαταστάθηκε αναγκαστικά (σκόρερ των δύο γκολ της Πάκσι), ενώ το ίδιο έγινε και με τον Χάραστι. Μένει να φανεί αν τίθεται θέμα συμμετοχής τους στη ρεβάνς με τον Παναθηναϊκό.

ΠΑΚΣΙ: Κοβάτσικ, Γκιόρφι, Βέκσεϊ, Βας, Σέσκαρντι, Ζέκε, Παπ, Χόρβαθ (75' Μπάλογκ), Πέτο (75' Χαν), Σάλαι (68’ Μπόντε), Χάραστι (62’ Βίντεκερ).