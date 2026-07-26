· Παναθηναϊκός

Αντίπαλοι Παναθηναϊκού: Τεσσάρα η Πάκσι στη Φερεντσβάρος πριν έρθει στο ΟΑΚΑ

Η ομάδα που νίκησε με σχετική ευκολία το «τριφύλλι», επικράτησε 4-2 της ισχυρής αντιπάλου της στην πρεμιέρα του ουγγρικού πρωταθλήματος. 

Αντίπαλοι Παναθηναϊκού: Τεσσάρα η Πάκσι στη Φερεντσβάρος πριν έρθει στο ΟΑΚΑ
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο Παναθηναϊκός στο πρώτο ματς με την Πάκσι, επικράτησε 2-1 εκτός έδρας. Σκορ που τον αδικεί καθώς θα μπορούσε να σημειώσει περισσότερα τέρματα. Η αναμέτρηση στον β’ προκριματικό του Conference League, έκανε πολλούς να υποτιμήσουν την ομάδα της Ουγγαρίας.

Στην πρεμιέρα του εγχώριου πρωταθλήματος, όμως, η Πάκσι έδειξε την αξία της. Επικράτησε 4-2 της Φερεντσβάρος. Της πιο γνωστής και ισχυρής ομάδας της Ουγγαρίας. Όλα αυτά λίγες μέρες πριν τη ρεβάνς του ΟΑΚΑ.

Η Φερεντσβάρος προηγήθηκε δύο φορές στο ματς (Μπαμιντέλε 18’ και Μπότκα 32’). Πέτο στο 23’, Σάλαι 41’, έστειλαν το ματς στο ημίχρονο με ισοπαλία 2-2. Ο Σάλαι στο 55’ έδωσε προβάδισμα στην Πάκσι, με τον Πέτο στο 59’ να διαμορφώνει το τελικό 4-2.

Κατά τη διάρκεια του αγώνας πάντως, παρουσιάστηκαν προβλήματα. Ο Σάλαι αντικαταστάθηκε αναγκαστικά (σκόρερ των δύο γκολ της Πάκσι), ενώ το ίδιο έγινε και με τον Χάραστι. Μένει να φανεί αν τίθεται θέμα συμμετοχής τους στη ρεβάνς με τον Παναθηναϊκό.

ΠΑΚΣΙ: Κοβάτσικ, Γκιόρφι, Βέκσεϊ, Βας, Σέσκαρντι, Ζέκε, Παπ, Χόρβαθ (75' Μπάλογκ), Πέτο (75' Χαν), Σάλαι (68’ Μπόντε), Χάραστι (62’ Βίντεκερ).

COMMENTS
LATEST NEWS
00:02 NBA

ΛεΜπρόν Τζέιμς: Η μεγαλύτερη μείωση μισθού στην ιστορία του NBA για χάρη των Σίξερς

23:35 CHAMPIONS LEAGUE

Ολυμπιακός: Θα βρει αντίπαλο και τον Τάντιτς με τη Ναϊμένγκεν

23:19 CONFERENCE LEAGUE

Αντίπαλοι Παναθηναϊκού: Τεσσάρα η Πάκσι στη Φερεντσβάρος πριν έρθει στο ΟΑΚΑ

23:13 ONSPORTS ΘΕΜΑΤΑ

Κινγκς Κάνγκουα: Μια... υποτιμημένη «βόμβα» που χρειαζόταν ο Παναθηναϊκός (vids)

22:40 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ρεάλ Μαδρίτης: Ρίχνει «βόμβα» Ντιομαντέ – Συμφώνησε με Λειψία για τον Αφρικανό!

22:40 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

«Δεν ανανεώνει με την Παρί ο Μπαρκολά - Στο στόχαστρο της Λίβερπουλ»

22:07 ΜΠΑΣΚΕΤ

Χαποέλ Ιερουσαλήμ: Ανακοίνωσε τον Κένι Λόφτον Τζούνιορ η αντίπαλος του Άρη στο EuroCup

21:34 EUROLEAGUE

Φενέρμπαχτσε: Κοντά σε συμφωνία με τον Τζόνι Ζουζάνγκ

21:00 ΣΠΟΡ

Τεντόγλου: «Κάτι είναι και το πανελλήνιο ρεκόρ - Ηθελα κάτι πολύ παραπάνω»

20:33 SUPER LEAGUE

Παναθηναϊκός: Τόσα κερδίζει από την αποχώρηση Γεντβάι

20:18 NBA

Τέλος στο σίριαλ: Στους Καβαλίερς ο Χεζόνια

20:18 SUPER LEAGUE

Η Κηφισιά συμφώνησε με Αμπάντα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας