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Φενέρμπαχτσε: Κοντά σε συμφωνία με τον Τζόνι Ζουζάνγκ

Η Φενέρμπαχτσε κινείται για την κάλυψη του κενού που άφησε ο Ταρίκ Μπιμπέροβιτς και φαίνεται πως έχει καταλήξει στον Τζόνι Ζουζάνγκ, σύμφωνα με πληροφορίες από το εξωτερικό.

Φενέρμπαχτσε: Κοντά σε συμφωνία με τον Τζόνι Ζουζάνγκ
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Η Φενέρμπαχτσε έχει ξεκινήσει τον σχεδιασμό της για τη νέα αγωνιστική περίοδο και ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα ήταν η εύρεση του παίκτη που θα καλύψει το κενό του Ταρίκ Μπιμπέροβιτς, ο οποίος αποχώρησε από την ομάδα της Κωνσταντινούπολης με προορισμό το NBA και τους Ντάλας Μάβερικς.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το εξωτερικό, η Φενέρ φαίνεται πως βρήκε τον αντικαταστάτη του, καθώς έχει στρέψει την προσοχή της στον Τζόνι Ζουζάνγκ. Ο Αμερικανός γκαρντ/φόργουορντ βρίσκεται ψηλά στη λίστα της τουρκικής ομάδας και αποτελεί την επιλογή για την ενίσχυση της περιφέρειας.

Ο Ζουζάνγκ ξεκίνησε την επαγγελματική του καριέρα στο NBA το 2022 με τη φανέλα των Γιούτα Τζαζ, περνώντας το μεγαλύτερο μέρος της παρουσίας του στις Ηνωμένες Πολιτείες στη G-League. Ακολούθησε ένα σύντομο πέρασμα από τους Μινεσότα Τίμπεργουλβς, πριν αποφασίσει να μετακομίσει στην Ευρώπη.

Πρώτος σταθμός του στη «Γηραιά Ήπειρο» ήταν η Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης, όπου πραγματοποίησε εξαιρετική σεζόν, έχοντας κατά μέσο όρο 14,6 πόντους και δείχνοντας πως μπορεί να ανταποκριθεί στο υψηλότερο επίπεδο του ευρωπαϊκού μπάσκετ.

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