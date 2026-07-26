ΕΞΩΓΗΙΝΟΣ Τεντόγλου στον Βόλο: Τα σάρωσε ΟΛΑ και ισοφάρισε το πανελλήνιο ρεκόρ του Τσάτουμα! (vids)

Με μια απίθανη εμφάνιση στον τελικό του Πανελληνίου Πρωταθλήματος στον Βόλο, ο Μίλτος Τεντόγλου «πέταξε» με άλμα στα 8.66μ., ισοφάρισε το πανελλήνιο ρεκόρ του Τσάτουμα, βελτιώνοντας κατά 5 εκατοστά την καλύτερη φετινή επίδοση στον κόσμο.

ΕΞΩΓΗΙΝΟΣ Τεντόγλου στον Βόλο: Τα σάρωσε ΟΛΑ και ισοφάρισε το πανελλήνιο ρεκόρ του Τσάτουμα! (vids)
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Μια ιστορική εμφάνιση χάρισε στο κοινό του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Στίβου στον Βόλο ο Μίλτος Τεντόγλου. Ο Ολυμπιονίκης «προσγειώθηκε» στα 8,66 μέτρα στο Πανθεσσαλικό Στάδιο, ισοφαρίζοντας το πανελλήνιο ρεκόρ που διατηρούσε ο Λούης Τσάτουμας από το 2007 και αποδεικνύοντας πως παραμένει σε αδιανόητη αγωνιστική κατάσταση.

Ο Έλληνας πρωταθλητής έδειξε τις διαθέσεις του από την πρώτη κιόλας προσπάθεια, όταν με άλμα στα 8,52μ. κατέρριψε το ρεκόρ αγώνων (8,48μ.) που κατείχε ο ίδιος από το 2021.

Στο δεύτερο άλμα του ο πήχης ανέβηκε ακόμα ψηλότερα, καθώς προσγειώθηκε στα 8,66μ., όμως η επίδοση δεν καταγράφηκε επίσημα λόγω ευνοϊκού ανέμου. Η «απάντηση» από τον Τεντόγλου δεν άργησε να έρθει, καθώς στην τρίτη του προσπάθεια πέτυχε ξανά τα 8,66μ., αυτή τη φορά με κανονικές συνθήκες, γράφοντας ιστορία με την ισοφάριση του πανελληνίου ρεκόρ.

Στην προσπάθεια, ο Έλληνας άλτης προσγειώθηκε όρθιος στα 7,05μ., ενώ στην έκανε απλό πέρασμα, πατώντας εσκεμμένα άκυρα.

Στην και τελευταία του προσπάθεια πραγματοποίησε ένα ακόμη τεράστιο άλμα στα 8,64μ., το οποίο όμως βγήκε οριακά άκυρο.

Με την κορυφαία επίδοση των 8,66 μέτρων να σφραγίζει την παρουσία του στον Βόλο, ο Μίλτος Τεντόγλου έστειλε το πιο ηχηρό μήνυμα στους ανταγωνιστές του ενόψει του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, όπου στοχεύει σε μία ακόμη χρυσή σελίδα για τον ελληνικό αθλητισμό.

Δείτε την τελική 8αδα στον τελικό του Μήκους ανδρών:

mikos

Δείτε μία προς μία τις προσπάθειες του Τεντόγλου:

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