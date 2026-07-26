Καναδός προπονητής αποθεώνει Ομπράντοβιτς: «Από τα κορυφαία επιθετικά μυαλά όλων των εποχών»

Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς είναι κατά γενική ομολογία ο πιο επιτυχημένος προπονητής στην ιστορία του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Τα επιτεύγματά του, μοιάζει αδύνατο να τα πλησιάσει κάποιος. Κι ακόμη έχει δρόμο μπροστά του, για νέες σελίδες δόξας.

Ο προπονητής του Παναθηναϊκού AKTOR, έχει επηρεάσει το ίδιο το άθλημα και κυρίως τους νεότερους συναδέλφους του. Όπως φαίνεται και στις αναρτήσεις του Καναδού κόουτς, Κρις Στιντ.

Ο συγκεκριμένος άνθρωπος είναι προπονητής στην ομάδα Μάγκραθ Ζένιθς στον Καναδά. «Υποκλίθηκε» μέσω X στον Ομπράντοβιτς, αναλύοντας τα επιθετικά του συστήματα. Μάλιστα τον χαρακτήρισε αν όχι το κορυφαίο, ένα απ’ τα κορυφαία επιθετικά μυαλά της ιστορίας του μπάσκετ!

Χρησιμοποίησε και παλαιότερη δήλωση του Γκρεγκ Πόποβιτς, με τον «μύθο» του Σαν Αντόνιο να λέει πως «κλέβει» plays από τον κόουτς του Παναθηναϊκού.

Η ανάρτηση του Στιντ γράφει μεταξύ άλλων:

«Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς θεωρείται, αν όχι το κορυφαίο, ένα από τα κορυφαία επιθετικά μυαλά όλων των εποχών.

Ο Γκρεγκ Πόποβιτς έχει δηλώσει ρητά: “Κλέβω ΠΟΛΛΑ plays από αυτόν”.

Πολλά από τα βασικά στοιχεία του σημερινού παιχνιδιού τα εφάρμοζε ο Ομπράντοβιτς πριν από 10 και πλέον χρόνια».