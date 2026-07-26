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Βλάχος: «Αφού το καταφέραμε μία φορά, γιατί να μην το πετύχουμε και την επόμενη;»

Ο Θοδωρής Βλάχος τόνισε πως η επιτυχία του χρυσού μεταλλίου στο Σίδνεϊ δικαιώνει χρόνια προσπαθειών και ανοίγει τον δρόμο για ακόμη μεγαλύτερες διακρίσεις.

Βλάχος: «Αφού το καταφέραμε μία φορά, γιατί να μην το πετύχουμε και την επόμενη;»
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Με έντονη συγκίνηση και εμφανή ικανοποίηση, ο ομοσπονδιακός τεχνικός της Εθνικής Ανδρών, Θοδωρής Βλάχος, μίλησε μετά την ιστορική κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου στο World Cup, κάνοντας λόγο για μια κορυφαία στιγμή στην ιστορία της ελληνικής υδατοσφαίρισης και του ελληνικού αθλητισμού συνολικά.

Ο έμπειρος προπονητής υπογράμμισε πως η επιτυχία αυτή αποτελεί την επιβράβευση των προσπαθειών μιας ομάδας που τα τελευταία χρόνια βρίσκεται σταθερά ανάμεσα στις κορυφαίες δυνάμεις του παγκόσμιου πόλο, αλλά μέχρι σήμερα δεν είχε καταφέρει να κατακτήσει την κορυφή σε μεγάλη διοργάνωση.

«Είναι μία πολύ σημαντική στιγμή για την ελληνική υδατοσφαίριση, για τον ελληνικό αθλητισμό και για το πόλο των ανδρών. Είναι το πρώτο χρυσό μετάλλιο σε μεγάλη διοργάνωση. Είμαστε χαρούμενοι και ευτυχισμένοι γι' αυτό που πετύχαμε. Το περιμέναμε, το θέλαμε και είναι κάτι που μας απαλλάσσει από την πίεση των προηγούμενων χαμένων ευκαιριών», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, ο Θοδωρής Βλάχος ξεκαθάρισε πως η επιτυχία στο Σίδνεϊ δεν σηματοδοτεί το τέλος της προσπάθειας, αλλά την αφετηρία μιας νέας εποχής για την Εθνική ομάδα, με ακόμη υψηλότερους στόχους.

«Δεν σταματάμε εδώ. Αφού το καταφέραμε μία φορά, γιατί να μην το πετύχουμε και την επόμενη;», τόνισε, στέλνοντας μήνυμα αισιοδοξίας και συνέχειας για το μέλλον της «γαλανόλευκης».

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός έκανε επίσης μια σύντομη αναδρομή στην πορεία της Εθνικής Ανδρών, θυμίζοντας πως το ταξίδι των μεγάλων επιτυχιών ξεκίνησε πριν από 21 χρόνια, όταν η Ελλάδα κατέκτησε το πρώτο της μετάλλιο σε μεγάλη διοργάνωση.

«Πριν από 21 χρόνια ξεκίνησε ο χορός των μεταλλίων για το ανδρικό πόλο. Τότε, με γκολ του Γιώργου Αφρουδάκη, πήραμε το πρώτο χάλκινο μετάλλιο. Σήμερα φτάσαμε στην κορυφή», σημείωσε, συνδέοντας το πρώτο ιστορικό βάθρο με τη μεγαλύτερη επιτυχία στην ιστορία της Εθνικής.

https://www.instagram.com/reel/DbQSb5-guHg/
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