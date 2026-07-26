Ντόρμουντ: Θέλει τον Καρέτσα για αντι-Μπραντ, σύμφωνα με το «Kicker»

Ο Καρέτσας είναι ο διακαής πόθος της Μπορούσια Ντόρτμουντ. Όπως αναφέρει το «Kicker», μάλιστα, οι διαπραγματεύσεις με τη Γκενκ συνεχίζονται για τον γερμανικό σύλλογο. Καθώς προορίζει τον 18χρονο Έλληνα διεθνή, για αντί-Μπραντ! Την ώρα που ο Γιούλιαν Μπραντ συνεχίζει να ψάχνει την επόμενη ομάδα του.

«Μετά από μια συνάντηση στις αρχές της εβδομάδας που δεν έφερε την επιθυμητή εξέλιξη, η Ντόρτμουντ αναμένεται να κάνει σύντομα μια νέα προσέγγιση. Αυτή η μεταγραφή, αν ολοκληρωθεί, είναι πιθανό να κοστίσει περισσότερα από 30 εκατομμύρια ευρώ», τονίζεται χαρακτηριστικά από το γερμανικό Μέσο.