ΑΕΚ: Τα συγχαρητήρια ΠΑΕ κι Ερασιτεχνικής στην Εθνική πόλο για το χρυσό στο World Cup

Η ιστορική κατάκτηση του World Cup από την Εθνική ομάδα πόλο των ανδρών προκάλεσε κύμα συγχαρητηρίων από ολόκληρο τον αθλητικό κόσμο, με την ΠΑΕ ΑΕΚ και την Ερασιτεχνική ΑΕΚ να εκφράζουν δημόσια την υπερηφάνειά τους για τη σπουδαία επιτυχία της «γαλανόλευκης».

Η Ελλάδα νίκησε 15-14 την Ουγγαρία στον μεγάλο τελικό του Σίδνεϊ και κατέκτησε για πρώτη φορά στην ιστορία της το χρυσό μετάλλιο στο World Cup, ολοκληρώνοντας μία ιστορική διαδρομή που δικαίωσε τις προσπάθειες πολλών γενεών του ελληνικού πόλο.

Με κοινή ανάρτησή τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η ΠΑΕ κι η Ερασιτεχνική ΑΕΚ συνεχάρησαν την Εθνική ομάδα για το ιστορικό επίτευγμα, εκφράζοντας την υπερηφάνεια τους για τη νέα μεγάλη επιτυχία του ελληνικού αθλητισμού.

Δείτε την ανάρτηση: