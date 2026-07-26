Τα συγχαρητήρια του Παναθηναϊκού AKTOR στην Εθνική ομάδα πόλο

Στην κορυφή του κόσμου για πρώτη φορά στην ιστορία της ανέβηκε η εθνική ομάδα πόλο των ανδρών, κατακτώντας το χρυσό μετάλλιο στο Παγκόσμιο Κύπελλο του Σίδνεϊ, έπειτα από έναν συγκλονιστικό τελικό κόντρα στην Ουγγαρία.

Με ανακοίνωσή της, η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR συνεχάρη την ομάδα του Ηλία Βλάχου για την τεράστια αυτή επιτυχία, που γέμισε χαμόγελα σε όλους τους Έλληνες.

Αναλυτικά:

«Στην κορυφή του κόσμου, εκεί που της αξίζει!

Συγχαρητήρια στην Εθνική Ομάδα Πόλο Ανδρών για την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου στο Παγκόσμιο Κύπελλο!

Γράψατε ιστορία, μας γεμίσατε υπερηφάνεια και υψώσατε την ελληνική σημαία στο ψηλότερο σκαλί!»U