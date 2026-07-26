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Τα συγχαρητήρια του Παναθηναϊκού AKTOR στην Εθνική ομάδα πόλο

Με δημοσίευσή της, η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR συνεχάρη την εθνική ομάδα πόλο ανδρών για την μεγάλη κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου στο World Cup.

Τα συγχαρητήρια του Παναθηναϊκού AKTOR στην Εθνική ομάδα πόλο
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Στην κορυφή του κόσμου για πρώτη φορά στην ιστορία της ανέβηκε η εθνική ομάδα πόλο των ανδρών, κατακτώντας το χρυσό μετάλλιο στο Παγκόσμιο Κύπελλο του Σίδνεϊ, έπειτα από έναν συγκλονιστικό τελικό κόντρα στην Ουγγαρία.

Με ανακοίνωσή της, η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR συνεχάρη την ομάδα του Ηλία Βλάχου για την τεράστια αυτή επιτυχία, που γέμισε χαμόγελα σε όλους τους Έλληνες.

Αναλυτικά:

«Στην κορυφή του κόσμου, εκεί που της αξίζει!

Συγχαρητήρια στην Εθνική Ομάδα Πόλο Ανδρών για την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου στο Παγκόσμιο Κύπελλο!

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https://www.instagram.com/p/DbQNhnCIZUJ/
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