Παναθηναϊκός: Ανεβάζει ρυθμούς ενόψει της ρεβάνς με την Πάκσι

Ο Παναθηναϊκός επέστρεψε το πρωί της Κυριακής στις προπονήσεις στο προπονητικό κέντρο «Γ. Καλαφάτης», ξεκινώντας την προετοιμασία του για τη ρεβάνς με την Πάκσι, η οποία θα διεξαχθεί την Τετάρτη 30 Ιουλίου (21:30) στο ΟΑΚΑ.

Το πρόγραμμα των «πρασίνων» περιλάμβανε αρχικά προθέρμανση, ενώ στη συνέχεια οι ποδοσφαιριστές δούλεψαν σε ασκήσεις κυκλοφορίας της μπάλας. Ακολούθησαν παιχνίδια ένας εναντίον ενός και τρεις εναντίον τριών, με την προπόνηση να ολοκληρώνεται με δίτερμα σε περιορισμένο χώρο.

Η επόμενη προπόνηση του Παναθηναϊκού έχει προγραμματιστεί για το πρωί της Δευτέρας.