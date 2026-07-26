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Πετρούσεφ: «Υπήρξε μια προσπάθεια να γίνει σαμποτάζ εις βάρος μου από μία ομάδα»

Ο Φίλιπ Πετρούσεφ αποκάλυψε πως ομάδα που ενδιαφερόταν για την απόκτησή του επιχείρησε να μπλοκάρει τη μεταγραφή του στη Ντουμπάι BC, διαδίδοντας, όπως υποστήριξε, αναληθείς πληροφορίες.

Πετρούσεφ: «Υπήρξε μια προσπάθεια να γίνει σαμποτάζ εις βάρος μου από μία ομάδα»
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Ο Σέρβος διεθνής, Φίλιπ Πετρούσεφ, αποκάλυψε πως ομάδα που είχε εκδηλώσει ενδιαφέρον για την απόκτησή του επιχείρησε να σαμποτάρει τη συμφωνία του με τη Ντουμπάι BC, διαδίδοντας, σύμφωνα με τα λεγόμενά του, ψευδείς πληροφορίες.

Όσα δήλωσε ο Πετρούσεφ:

«Απλώς οι υπόλοιπες επιλογές δεν ήταν αρκετά συγκεκριμένες σε αρκετούς τομείς. Υπήρχε μία περίπτωση στην οποία δεν θέλω να μπω σε λεπτομέρειες, γιατί δεν μου αρέσει να ασχολούμαι με τέτοια πράγματα. Στο τέλος είχαν απομείνει δύο ή τρεις ομάδες.

Η τρίτη αποφάσισε να προχωρήσει σε άλλη μεταγραφική επιλογή, ενώ η άλλη έλαβε τόσες πολλές αρνητικές πληροφορίες για εμένα από μία συγκεκριμένη πλευρά, που ουσιαστικά η Ντουμπάι BC έμεινε ως η μοναδική επιλογή. Είμαι σίγουρος ότι και η Ντουμπάι άκουσε τις ίδιες πληροφορίες, όμως εκείνοι με πίστεψαν περισσότερο και ήταν οι πιο συγκεκριμένοι στην πρότασή τους.

Ακριβώς έτσι έγινε. Όταν πήγα εκεί, αποδείχθηκε πως καμία από τις πληροφορίες που λάμβανε η Ντουμπάι ΒC, αλλά και οι υπόλοιπες ομάδες, δεν ήταν αληθινή. Προφανώς υπήρξε μια προσπάθεια να γίνει σαμποτάζ εις βάρος μου.

Δεν γνωρίζω ακριβώς περί τίνος επρόκειτο, όμως πλέον αυτό ανήκει στο παρελθόν και εγώ προχωράω μπροστά».

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