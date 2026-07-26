Διπλή ελληνική διάκριση στο World Cup: MVP ο Αργυρόπουλος, κορυφαίος τερματοφύλακας ο Τζωρτζάτος

Η θριαμβευτική πορεία της Εθνικής Ελλάδας στο World Cup του Σίδνεϊ συνοδεύτηκε από δύο σημαντικές ατομικές διακρίσεις, με τους Παναγιώτη Τζωρτζάτο και Στέλιο Αργυρόπουλο να ανταμείβονται για τις εξαιρετικές εμφανίσεις τους.

Ο Παναγιώτης Τζωρτζάτος αναδείχθηκε κορυφαίος τερματοφύλακας της διοργάνωσης, έχοντας καθοριστική συμβολή στην πορεία της Ελλάδας προς την κορυφή. Ο διεθνής γκολκίπερ πραγματοποίησε σπουδαίες επεμβάσεις τόσο στον ημιτελικό απέναντι στην Ιταλία όσο και στον μεγάλο τελικό με την Ουγγαρία, αποτελώντας έναν από τους βασικούς πρωταγωνιστές της επιτυχίας.

Για τη διάκρισή του παρέλαβε το σχετικό βραβείο, καθώς και χρηματικό έπαθλο ύψους 2.500 δολαρίων.

Παράλληλα, ο αρχηγός της Εθνικής, Στέλιος Αργυρόπουλος αναδείχθηκε πολυτιμότερος παίκτης (MVP) του World Cup. Ο διεθνής περιφερειακός ξεχώρισε καθ' όλη τη διάρκεια της διοργάνωσης, ενώ στον τελικό απέναντι στην Ουγγαρία σημείωσε το καθοριστικό γκολ που χάρισε στην Ελλάδα τη νίκη.

Οι διοργανωτές του απένειμαν το βραβείο του MVP, συνοδευόμενο επίσης από χρηματικό έπαθλο 2.500 δολαρίων.