· Ελλάδα

Διπλή ελληνική διάκριση στο World Cup: MVP ο Αργυρόπουλος, κορυφαίος τερματοφύλακας ο Τζωρτζάτος

Ο Στέλιος Αργυρόπουλος αναδείχθηκε MVP του World Cup και ο Παναγιώτης Τζωρτζάτος κορυφαίος τερματοφύλακας.

Διπλή ελληνική διάκριση στο World Cup: MVP ο Αργυρόπουλος, κορυφαίος τερματοφύλακας ο Τζωρτζάτος
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η θριαμβευτική πορεία της Εθνικής Ελλάδας στο World Cup του Σίδνεϊ συνοδεύτηκε από δύο σημαντικές ατομικές διακρίσεις, με τους Παναγιώτη Τζωρτζάτο και Στέλιο Αργυρόπουλο να ανταμείβονται για τις εξαιρετικές εμφανίσεις τους.

Ο Παναγιώτης Τζωρτζάτος αναδείχθηκε κορυφαίος τερματοφύλακας της διοργάνωσης, έχοντας καθοριστική συμβολή στην πορεία της Ελλάδας προς την κορυφή. Ο διεθνής γκολκίπερ πραγματοποίησε σπουδαίες επεμβάσεις τόσο στον ημιτελικό απέναντι στην Ιταλία όσο και στον μεγάλο τελικό με την Ουγγαρία, αποτελώντας έναν από τους βασικούς πρωταγωνιστές της επιτυχίας.

Για τη διάκρισή του παρέλαβε το σχετικό βραβείο, καθώς και χρηματικό έπαθλο ύψους 2.500 δολαρίων.

Παράλληλα, ο αρχηγός της Εθνικής, Στέλιος Αργυρόπουλος αναδείχθηκε πολυτιμότερος παίκτης (MVP) του World Cup. Ο διεθνής περιφερειακός ξεχώρισε καθ' όλη τη διάρκεια της διοργάνωσης, ενώ στον τελικό απέναντι στην Ουγγαρία σημείωσε το καθοριστικό γκολ που χάρισε στην Ελλάδα τη νίκη.

Οι διοργανωτές του απένειμαν το βραβείο του MVP, συνοδευόμενο επίσης από χρηματικό έπαθλο 2.500 δολαρίων.

COMMENTS
LATEST NEWS
13:33 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Άρης - Αταλάντα Κ23 3-0: Θετικότατο πρώτο τεστ για τους Θεσσαλονικείς

13:24 ΣΠΟΡ

Η απονομή του χρυσού στην Εθνική: Ανατριχίλα στην ανάκρουση του Εθνικού Ύμνου

13:23 EUROLEAGUE

Πετρούσεφ: «Υπήρξε μια προσπάθεια να γίνει σαμποτάζ εις βάρος μου από μία ομάδα»

13:10 ΣΠΟΡ

Διπλή ελληνική διάκριση στο World Cup: MVP ο Αργυρόπουλος, κορυφαίος τερματοφύλακας ο Τζωρτζάτος

13:06 ΣΠΟΡ

Ουγγαρία – Ελλάδα 14-15: Τα highlights από την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου

13:04 ΣΠΟΡ

Ουγγαρία – Ελλάδα: Η Εθνική πρόσθεσε το χρυσό που της έλειπε! Τα 14 μετάλλια της

12:48 SUPER LEAGUE

Σπουδαία κίνηση για τον Λεβαδειακό: Ανακοίνωσε τον Αντριάν Σουτ

12:41 ΣΠΟΡ

Σκουμπάκης: «Ήταν ένας τρελός τελικός, λατρεύω να είμαι μέρος αυτής της ομάδας»

12:39 ΣΠΟΡ

Ουγγαρία – Ελλάδα: Η Εθνική στην κορυφή του κόσμου - Ντελίριο πανηγυρισμών σε πισίνα και κερκίδες!

12:28 ΣΠΟΡ

Ουγγαρία – Ελλάδα 14-15: Το «χρυσό» γκολ του Αργυρόπουλου (vid)

12:22 NBA

Στους 76ers ο Κάλντγουελ-Πόουπ: Νέα επανένωση με τον ΛεΜπρόν στη Φιλαδέλφεια

12:19 ΣΠΟΡ

Ουγγαρία – Ελλάδα 14-15: Τα «γαλανόλευκα» παλικάρια στην κορυφή του κόσμου!

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας