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Σκουμπάκης: «Ήταν ένας τρελός τελικός, λατρεύω να είμαι μέρος αυτής της ομάδας»

Οι δηλώσεις του Σκουμπάκη, μετά την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου από την Εθνική Ελλάδας στο World Cup πόλο.

Σκουμπάκης: «Ήταν ένας τρελός τελικός, λατρεύω να είμαι μέρος αυτής της ομάδας»
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Η Εθνική Ελλάδας επικράτησε 15-14 της Ουγγαρίας και κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο World Cup πόλο.

Μετά το τέλος της αναμέτρησης ο Σκουμπάκης, ο οποίος αναδείχθηκε και MVP της διοργάνωσης, δήλωσε τα εξής:

«Ήταν ένας τρελός τελικός. Θέλω να ευχαριστήσω τους συμπαίκτες μου, ήταν εκπληκτικοί και τελικά τα καταφέραμε. Λατρεύω να είμαι μέρος αυτής της ομάδας. Ευχαριστώ την οικογένειά μου, στην οποία αφιερώνω αυτή την επιτυχία.

Ευχαριστούμε τον αρχηγό μας, ένα τρελό αγόρι. Είναι μία απίστευτη εμπειρία».

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