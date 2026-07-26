Στους 76ers ο Κάλντγουελ-Πόουπ: Νέα επανένωση με τον ΛεΜπρόν στη Φιλαδέλφεια

Οι Φιλαδέλφεια 76ers συνεχίζουν να ενισχύουν το ρόστερ τους με στόχο την κατάκτηση του πρωταθλήματος, προσθέτοντας ακόμη έναν έμπειρο παίκτη στο πλευρό του ΛεΜπρόν Τζέιμς. Ο Κεντάβιους Κάλντγουελ-Πόουπ αποτελεί το νέο μεταγραφικό απόκτημα της ομάδας, έπειτα από τη συμφωνία του για αποδέσμευση από τους Μέμφις Γκρίζλις.

Σύμφωνα με τον Σαμς Σαράνια του ESPN, ο 33χρονος γκαρντ/φόργουορντ συμφώνησε σε buyout με το Μέμφις και στη συνέχεια υπέγραψε μονοετές συμβόλαιο αξίας 3,9 εκατομμυρίων δολαρίων με τους 76ers.

Ο Κάλντγουελ-Πόουπ είχε ενεργοποιήσει την player option ύψους 21,6 εκατομμυρίων δολαρίων για τη σεζόν 2026-27, ωστόσο η παρουσία του στους Γκρίζλις αποδείχθηκε σύντομη.

Αποκτήθηκε μέσω της ανταλλαγής που έστειλε τον Ντέσμοντ Μπέιν στους Ορλάντο Μάτζικ, όμως οι δύο πλευρές κατέληξαν σε συμφωνία για λύση της συνεργασίας τους, ανοίγοντας τον δρόμο για τη μετακίνησή του στους 76ers.

Την περασμένη αγωνιστική περίοδο ο έμπειρος περιφερειακός αγωνίστηκε σε 51 παιχνίδια της κανονικής διάρκειας, έχοντας κατά μέσο όρο 8,4 πόντους, 2,7 ασίστ και 2,5 ριμπάουντ.

Η σεζόν του ολοκληρώθηκε πρόωρα τον Φεβρουάριο, όταν υποβλήθηκε σε επέμβαση στο μικρό δάχτυλο του δεξιού χεριού, χάνοντας τα τελευταία παιχνίδια της χρονιάς.

Η μεταγραφή αποκτά ξεχωριστή σημασία, καθώς ο Κάλντγουελ-Πόουπ θα συνεργαστεί ξανά με τον ΛεΜπρόν Τζέιμς. Οι δύο τους είχαν συνυπάρξει στους Λος Άντζελες Λέικερς, κατακτώντας μαζί το πρωτάθλημα του NBA το 2020.

Στην καριέρα του έχει κατακτήσει δύο πρωταθλήματα NBA: το πρώτο το 2020 με τους Λος Άντζελες Λέικερς στο πλευρό του ΛεΜπρόν Τζέιμς και το δεύτερο το 2023 με τους Ντένβερ Νάγκετς, αποτελώντας βασικό μέλος της ομάδας που έφτασε στην κορυφή του κορυφαίου πρωταθλήματος μπάσκετ στον κόσμο.