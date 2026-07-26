· Γαλατασαράι · Παναθηναϊκός

Παναθηναϊκός: Στην Τουρκία συνδέουν το «τριφύλλι» με τον Βίκτορ Νέλσον

Ο Παναθηναϊκός βρίσκεται σε επαφές με τη Γαλατασαράι για τον Βίκτορ Νέλσον, με τις συζητήσεις να φέρονται να βρίσκονται σε εξέλιξη, σύμφωνα με όσα αναφέρουν στην Τουρκία.

Παναθηναϊκός: Στην Τουρκία συνδέουν το «τριφύλλι» με τον Βίκτορ Νέλσον
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ένα ακόμα όνομα προστίθεται στη μεταγραφική επικαιρότητα του Παναθηναϊκού, καθώς τουρκικό δημοσίευμα συνδέει τους «πράσινους» με τον Βίκτορ Νέλσον της Γαλατασαράι.

Συγκεκριμένα, ο λογαριασμός «Mektebi Gala» αναφέρει ότι το «τριφύλλι» βρίσκεται σε συζητήσεις με τον τουρκικό σύλλογο για την απόκτηση του 27χρονου κεντρικού αμυντικού. Μάλιστα, σε πρώτη ανάρτησή του υποστηρίζει πως ο Παναθηναϊκός έχει καταθέσει πρόταση για τον Δανό στόπερ κι επιχειρεί να βρει κοινό σημείο επαφής με τη Γαλατασαράι, προκειμένου να προχωρήσει η υπόθεση.

Σε νεότερη ενημέρωση, η ίδια πηγή κάνει λόγο για επαφές που συνεχίζονται με γρήγορους ρυθμούς ανάμεσα στις δύο πλευρές, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξουν άμεσα εξελίξεις. Σύμφωνα πάντα με τις ίδιες πληροφορίες, η υπόθεση του Νέλσον ενδέχεται να ολοκληρωθεί, είτε θετικά είτε αρνητικά, μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Ο Βίκτορ Νέλσον είναι 27 ετών, αγωνίζεται ως κεντρικός αμυντικός, είναι δεξιοπόδαρος, έχει ύψος 1,85 μ. και δεσμεύεται με συμβόλαιο με τη Γαλατασαράι έως το καλοκαίρι του 2027.

COMMENTS
LATEST NEWS
13:33 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Άρης - Αταλάντα Κ23 3-0: Θετικότατο πρώτο τεστ για τους Θεσσαλονικείς

13:24 ΣΠΟΡ

Η απονομή του χρυσού στην Εθνική: Ανατριχίλα στην ανάκρουση του Εθνικού Ύμνου

13:23 EUROLEAGUE

Πετρούσεφ: «Υπήρξε μια προσπάθεια να γίνει σαμποτάζ εις βάρος μου από μία ομάδα»

13:10 ΣΠΟΡ

Διπλή ελληνική διάκριση στο World Cup: MVP ο Αργυρόπουλος, κορυφαίος τερματοφύλακας ο Τζωρτζάτος

13:06 ΣΠΟΡ

Ουγγαρία – Ελλάδα 14-15: Τα highlights από την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου

13:04 ΣΠΟΡ

Ουγγαρία – Ελλάδα: Η Εθνική πρόσθεσε το χρυσό που της έλειπε! Τα 14 μετάλλια της

12:48 SUPER LEAGUE

Σπουδαία κίνηση για τον Λεβαδειακό: Ανακοίνωσε τον Αντριάν Σουτ

12:41 ΣΠΟΡ

Σκουμπάκης: «Ήταν ένας τρελός τελικός, λατρεύω να είμαι μέρος αυτής της ομάδας»

12:39 ΣΠΟΡ

Ουγγαρία – Ελλάδα: Η Εθνική στην κορυφή του κόσμου - Ντελίριο πανηγυρισμών σε πισίνα και κερκίδες!

12:28 ΣΠΟΡ

Ουγγαρία – Ελλάδα 14-15: Το «χρυσό» γκολ του Αργυρόπουλου (vid)

12:22 NBA

Στους 76ers ο Κάλντγουελ-Πόουπ: Νέα επανένωση με τον ΛεΜπρόν στη Φιλαδέλφεια

12:19 ΣΠΟΡ

Ουγγαρία – Ελλάδα 14-15: Τα «γαλανόλευκα» παλικάρια στην κορυφή του κόσμου!

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας