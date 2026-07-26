Παναθηναϊκός: Στην Τουρκία συνδέουν το «τριφύλλι» με τον Βίκτορ Νέλσον

Ένα ακόμα όνομα προστίθεται στη μεταγραφική επικαιρότητα του Παναθηναϊκού, καθώς τουρκικό δημοσίευμα συνδέει τους «πράσινους» με τον Βίκτορ Νέλσον της Γαλατασαράι.

Συγκεκριμένα, ο λογαριασμός «Mektebi Gala» αναφέρει ότι το «τριφύλλι» βρίσκεται σε συζητήσεις με τον τουρκικό σύλλογο για την απόκτηση του 27χρονου κεντρικού αμυντικού. Μάλιστα, σε πρώτη ανάρτησή του υποστηρίζει πως ο Παναθηναϊκός έχει καταθέσει πρόταση για τον Δανό στόπερ κι επιχειρεί να βρει κοινό σημείο επαφής με τη Γαλατασαράι, προκειμένου να προχωρήσει η υπόθεση.

Σε νεότερη ενημέρωση, η ίδια πηγή κάνει λόγο για επαφές που συνεχίζονται με γρήγορους ρυθμούς ανάμεσα στις δύο πλευρές, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξουν άμεσα εξελίξεις. Σύμφωνα πάντα με τις ίδιες πληροφορίες, η υπόθεση του Νέλσον ενδέχεται να ολοκληρωθεί, είτε θετικά είτε αρνητικά, μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Ο Βίκτορ Νέλσον είναι 27 ετών, αγωνίζεται ως κεντρικός αμυντικός, είναι δεξιοπόδαρος, έχει ύψος 1,85 μ. και δεσμεύεται με συμβόλαιο με τη Γαλατασαράι έως το καλοκαίρι του 2027.