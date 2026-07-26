Ουγγαρία – Ελλάδα: Η Εθνική πάει για χρυσό! - Που θα δείτε τον τελικό του World Cup

Η μεγάλη στιγμή έφτασε για την Εθνική Ελλάδας στο πόλο ανδρών!

Η «γαλανόλευκη» βρίσκεται μπροστά στη μεγαλύτερη πρόκληση της ιστορίας της, καθώς αντιμετωπίζει την Ουγγαρία στον μεγάλο τελικό του World Cup στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας.

Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα, μετά από πέντε χαμένους τελικούς, θέλει να πανηγυρίσει το πρώτο χρυσό μετάλλιο της ιστορίας του σε «μεγάλη» διοργάνωση!

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Οι δύο ομάδες έχουν ήδη αναμετρηθεί αρκετές φορές μέσα στο 2026, με την Ελλάδα να δείχνει ότι μπορεί να σταθεί απέναντι στους Ούγγρους. Στα προκριματικά του World Cup στην Αλεξανδρούπολη πήρε μία εμφατική νίκη με 16-10, ενώ λίγες ημέρες πριν από την έναρξη του Super Final επικράτησε ξανά σε φιλικό προετοιμασίας στο Σίδνεϊ.

Ο τελικός του World Cup, Ουγγαρία – Ελλάδα είναι προγραμματισμένος για το πρωί της Κυριακής (26/07). Συγκεκριμένα, θα ξεκινήσει στις 11:00 και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ, ενώ μπορείτε να ενημερώνεστε για την εξέλιξη του μέσα από το LIVE του Onsports.gr.