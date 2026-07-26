ΑΕΚ: Η σπουδαία κίνηση του Μάρκο Νίκολιτς για τη Ραντ – Κάλυψε όλα τα έξοδα των εντός έδρας αγώνων

Μία σπουδαία πρωτοβουλία, που αναδεικνύει τον χαρακτήρα και τη σχέση του με τη Ραντ, ανέλαβε ο Μάρκο Νίκολιτς.

Ο προπονητής της ΑΕΚ προσέφερε σημαντική οικονομική στήριξη στον σερβικό σύλλογο από τον οποίο ξεκίνησε την προπονητική του πορεία, καλύπτοντας όλα τα έξοδα των εντός έδρας αγώνων της ομάδας για τη νέα αγωνιστική περίοδο.

Την αποκάλυψη έκανε η ίδια η διοίκηση της Ραντ, γνωστοποιώντας ότι ο Νίκολιτς θα αναλάβει εξ ολοκλήρου το κόστος διεξαγωγής όλων των εντός έδρας αναμετρήσεων της ομάδας στο γήπεδο της Μπάνιτσα, για ολόκληρη τη φετινή σεζόν στη Zone League.

Με δημόσια ανακοίνωσή της, η Ραντ ευχαρίστησε τον προπονητή της ΑΕΚ για τη στήριξή του, τονίζοντας ότι η συγκεκριμένη κίνηση ξεπερνά την οικονομική της διάσταση και αποτελεί μια έμπρακτη απόδειξη της σχέσης που εξακολουθεί να διατηρεί με τον σύλλογο.

«Για εμάς αυτή δεν είναι απλώς μια δωρεά. Είναι ένα μήνυμα ότι η προσπάθεια, η αφοσίωση και η αγάπη για τον σύλλογο αναγνωρίζονται. Ο Μάρκο Νίκολιτς απέδειξε έμπρακτα πως δεν ξέχασε ποτέ τη Ραντ και τους ανθρώπους της», αναφέρει χαρακτηριστικά η ανακοίνωση της σερβικής ομάδας.

Η πρωτοβουλία του Σέρβου τεχνικού δεν πέρασε απαρατήρητη ούτε από τα μέσα ενημέρωσης της πατρίδας του. Δημοσιεύματα στη Σερβία αποθεώνουν τον προπονητή της ΑΕΚ, κάνοντας λόγο για μια κίνηση που αντικατοπτρίζει τον χαρακτήρα, την ευγνωμοσύνη και τη διαχρονική πίστη του στις αξίες και στους ανθρώπους που τον βοήθησαν στα πρώτα βήματα της προπονητικής του καριέρας.