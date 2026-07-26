Ο Ουνάι Σιμόν διέγραψε τα social media και δεν το μετάνιωσε ποτέ

Σε μια εποχή που οι περισσότεροι ποδοσφαιριστές μετρούν την επιρροή τους σε followers, likes και views, ο Ουνάι Σιμόν, αποφάσισε να κάνει ακριβώς το αντίθετο.

Ο βασικός τερματοφύλακας της Εθνικής Ισπανίας δεν έχει Instagram, δεν έχει TikTok, δεν έχει X, ούτε κάποιο άλλο ενεργό προφίλ στα social media. Και όπως λέει ο ίδιος, ήταν ίσως η καλύτερη απόφαση που πήρε ποτέ εκτός γηπέδου.

Δεν πρόκειται για κάποια κίνηση marketing ή για μια προσπάθεια να ξεχωρίσει, αντιθέτως μάλιστα, ήταν μια συνειδητή επιλογή όταν κατάλαβε ότι είχε αρχίσει να επηρεάζεται υπερβολικά από όσα έγραφαν άγνωστοι άνθρωποι στο διαδίκτυο. Είτε ήταν αρνητικά σχόλια μετά από ένα λάθος, είτε αποθεωτικά μηνύματα μετά από μια μεγάλη εμφάνιση, ο ίδιος συνειδητοποίησε ότι και τα δύο μπορούσαν να επηρεάσουν τον τρόπο που έβλεπε τον εαυτό του.

Πού να ήξερε βέβαια τι επικά βιντεάκια και memes του έχουν φτιάξει, επειδή στον τελικό του Μουντιάλ κόντρα στην Αργεντινή ήταν... τουρίστας:

https://www.instagram.com/reel/DbEmzulquPp/

"Έκλεισα τα social και δεν το μετάνιωσα"

Ο Σιμόν αποκάλυψε ότι διατηρούσε λογαριασμούς μέχρι τα πρώτα χρόνια του στην Αθλέτικ Μπιλμπάο, όταν όμως διαπίστωσε ότι η διάθεσή του άρχιζε να εξαρτάται από τα σχόλια και την αποδοχή του κόσμου, το «delete» ήταν μονόδρομος. Και έκτοτε τίποτα.

Αν κρίνει κανείς από όσα λέει σήμερα, δεν υπάρχει ούτε μία στιγμή που να σκέφτηκε ότι έκανε λάθος. Και εδώ που τα λέμε, κοτζάμ Ράγια της Άρσεναλ -που θεωρητικά είναι καλύτερος από εκείνον- έχει στείλει στον πάγκο, επομένως κάτι πάει πολύ σωστά στην περίπτωσή του.

"Πηγαίνω διακοπές στην Ελλάδα και δεν με αναγνωρίζει κανείς"

Η πιο ενδιαφέρουσα στιγμή ήρθε όταν ένας δημοσιογράφος τού ανέφερε την ιστορία του Βοζίνια, του 40χρονου τερματοφύλακα του Πράσινου Ακρωτηρίου, ο οποίος μετά το Παγκόσμιο Κύπελλο εκτόξευσε τους followers του από μερικές χιλιάδες σε περισσότερα από 20 εκατομμύρια, αλλά η απάντηση του Ισπανού ήταν αποστομωτική.

https://www.instagram.com/p/DZ9igjYgeF5/

«Εγώ ζω πολύ ήσυχα. Πηγαίνω διακοπές στην Ελλάδα και στην Ιταλία και δεν με αναγνωρίζει σχεδόν κανείς. Αν είχα τόσους πολλούς ακολούθους, η ζωή μου θα ήταν τρομερά βαρετή», μια ατάκα που μάλλον δεν περιμένεις να ακούσεις από έναν διεθνή ποδοσφαιριστή του κορυφαίου επιπέδου.

Η μεγαλύτερη πολυτέλεια δεν είναι η δημοσιότητα

Ο Σιμόν δεν υποστήριξε ότι τα social media είναι κάτι κακό, τουναντίον, αναγνώρισε ότι αποτελούν βασικό λόγο που ποδοσφαιριστές όπως ο Πέδρι, Γιαμάλ ή ο Νίκο Ουίλιαμς είναι σήμερα αναγνωρίσιμοι σχεδόν σε κάθε γωνιά του πλανήτη. Παρόλα αυτά, ο ίδιος, δεν ζηλεύει αυτή τη δημοφιλία και αυτό που εκτιμά περισσότερο είναι η δυνατότητα να περπατήσει σε ένα ελληνικό νησί, να πιει έναν καφέ σε μια πλατεία της Ιταλίας ή να κάνει τις διακοπές του χωρίς κάμερες, selfies και δεκάδες ανθρώπους να περιμένουν έξω από το ξενοδοχείο του.

«Εκτιμώ την ηρεμία και πάνω από όλα την ιδιωτικότητα», είπε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι αν αποκτούσε ξαφνικά 20 εκατομμύρια followers, θα ένιωθε μια πίεση που δεν θα ήθελε ποτέ να κουβαλά.

Μήπως τελικά το πραγματικό luxury είναι να είσαι... άγνωστος;

Σε έναν κόσμο που μας πείθει καθημερινά ότι η επιτυχία μετριέται σε αριθμούς, ο Σιμόν υπενθυμίζει κάτι σχεδόν ξεχασμένο. Ότι υπάρχει και μια άλλη μορφή επιτυχίας, η οποία είναι να μπορείς να απολαμβάνεις τη ζωή σου όταν σβήνουν τα φώτα του γηπέδου. Και ίσως αυτό να είναι το πιο σπάνιο προνόμιο για έναν σύγχρονο αθλητή.

Όχι να σε γνωρίζουν όλοι, αλλά να μπορείς, έστω για λίγες ημέρες το καλοκαίρι, να χαθείς σε μια παραλία της Ελλάδας χωρίς να σε σταματήσει κανείς.