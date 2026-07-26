Νεϊμάρ: Επέστρεψε με δύο γκολ και... απάντησε στους επικριτές του με πανηγυρισμό-μήνυμα

Ο Νεϊμάρ επέστρεψε στη δράση με τον πιο εντυπωσιακό τρόπο, πρωταγωνιστώντας στην ισοπαλία της Σάντος με 2-2 απέναντι στη Σαπεκοένσε. Ο Βραζιλιάνος επιθετικός πέτυχε και τα δύο γκολ της ομάδας του, συνδυάζοντας την επανεμφάνισή του με μια εμφάνιση που τράβηξε όλα τα βλέμματα.

Το πρώτο τέρμα ήρθε στο 36ο λεπτό, όταν ο Νεϊμάρ ολοκλήρωσε ιδανικά μια εξαιρετική ομαδική προσπάθεια, δίνοντας προβάδισμα στη Σάντος με 1-0. Ωστόσο, αυτό που προκάλεσε ακόμη μεγαλύτερη αίσθηση ήταν ο πανηγυρισμός του. Ο 34χρονος άσος κινήθηκε προς τη γωνία του γηπέδου και προσποιήθηκε ότι μοιράζει χαρτιά σε τραπέζι πόκερ, στέλνοντας ένα σαφές μήνυμα προς όσους τον είχαν επικρίνει το προηγούμενο διάστημα.

Τις τελευταίες εβδομάδες, ο Νεϊμάρ είχε βρεθεί στο στόχαστρο της κριτικής στη Βραζιλία, όταν δημοσιεύματα και εικόνες τον έδειχναν να συμμετέχει σε παιχνίδια πόκερ, ενώ η Σάντος είχε αγωνιστικές υποχρεώσεις στο Copa Sudamericana. Το περιστατικό προκάλεσε έντονες αντιδράσεις και άνοιξε εκ νέου τη συζήτηση γύρω από τον επαγγελματισμό του.

Αφού αρχικά απάντησε με δηλώσεις, ο έμπειρος επιθετικός επέλεξε αυτή τη φορά να μιλήσει μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Με δύο γκολ και έναν συμβολικό πανηγυρισμό, έδωσε τη δική του απάντηση στους επικριτές του.

Παρότι η Σάντος δεν κατάφερε να διατηρήσει το προβάδισμα και έμεινε στο 2-2, ο Νεϊμάρ ήταν αναμφίβολα το πρόσωπο της αναμέτρησης. Μετά την ολοκλήρωση των υποχρεώσεών του με την εθνική Βραζιλίας στο Παγκόσμιο Κύπελλο, επέστρεψε στις συλλογικές διοργανώσεις, δείχνοντας πως παραμένει ο απόλυτος πρωταγωνιστής κάθε φορά που βρίσκεται στο γήπεδο.