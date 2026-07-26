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Κροατικά ΜΜΕ: «Απέρριψε την βελτιωμένη πρόταση του Ολυμπιακού ο Λιβάκοβιτς»

Ο Ντόμινικ Λιβάκοβιτς φέρεται να απέρριψε την βελτιωμένη πρόταση του Ολυμπιακού, όπως αναφέρουν Μέσα από την Κροατία.

Κροατικά ΜΜΕ: «Απέρριψε την βελτιωμένη πρόταση του Ολυμπιακού ο Λιβάκοβιτς»
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Ο Ντόμινικ Λιβάκοβιτς δεν φαίνεται να αποδέχεται, τουλάχιστον προς το παρόν, την προοπτική μεταγραφής στον Ολυμπιακό, παρά τη νέα βελτιωμένη πρόταση που κατέθεσαν οι Πειραιώτες.

Σύμφωνα με δημοσίευμα από το εξωτερικό, οι «ερυθρόλευκοι» αναπροσάρμοσαν την οικονομική τους προσφορά, φτάνοντας στο επίπεδο των αποδοχών που λαμβάνει ο 30χρονος τερματοφύλακας στη Φενέρμπαχτσε. Παρόλα αυτά, ο Κροάτης διεθνής φέρεται να απάντησε αρνητικά, απορρίπτοντας την πρόταση του ελληνικού συλλόγου.

Την ίδια ώρα, η Ντινάμο Ζάγκρεμπ εξακολουθεί να παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και παραμένει ενεργή στη διεκδίκηση του έμπειρου γκολκίπερ, επιδιώκοντας την επιστροφή του στον σύλλογο όπου αναδείχθηκε.

Παράλληλα, το δημοσίευμα αναφέρει ότι ο Λιβάκοβιτς διατηρεί ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας με τη Φενέρμπαχτσε, χωρίς να έχει αποκλειστεί το ενδεχόμενο να παραμείνει τελικά στην τουρκική ομάδα και τη νέα αγωνιστική περίοδο.

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