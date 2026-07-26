Ουγγαρία – Ελλάδα: LIVE ο μεγάλος τελικός του World Cup στο πόλο

Η ώρα της μεγάλης πρόκλησης έφτασε για την Εθνική ομάδα υδατοσφαίρισης των ανδρών. Η Ελλάδα αντιμετωπίζει την Ουγγαρία στον τελικό του World Cup στο Σίδνεϊ, με στόχο να κατακτήσει τον πρώτο μεγάλο τίτλο της ιστορίας της και να βάλει τέλος στην κατάρα των χαμένων τελικών.

Στις αρχές του 2026, το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα, που μετρά ήδη 17 μετάλλια σε μεγάλες διεθνείς διοργανώσεις, είχε δύο μεγάλους στόχους: να ανέβει στο βάθρο ενός Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος και να κατακτήσει επιτέλους το χρυσό μετάλλιο. Ο πρώτος επιτεύχθηκε τον Ιανουάριο, με την τρίτη θέση στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Βελιγραδίου. Πλέον, η ομάδα του Θοδωρή Βλάχου βρίσκεται μπροστά στη μεγαλύτερη πρόκληση, διεκδικώντας την κορυφή του World Cup.

Η Εθνική κουβαλά την εμπειρία πέντε χαμένων τελικών. Η αρχή έγινε το 1997, όταν γνώρισε την ήττα από τις ΗΠΑ με 8-5 στον τελικό του τότε FINA Cup στο ΟΑΚΑ. Ακολούθησαν η ήττα από τη Σερβία στα πέναλτι στους Μεσογειακούς Αγώνες της Ταραγόνα το 2018, ο τελικός των Ολυμπιακών Αγώνων του Τόκιο απέναντι στη Σερβία, η απώλεια του τίτλου στα πέναλτι από την Ουγγαρία στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του 2023 και, τέλος, η περσινή ήττα από την Ισπανία στον τελικό του World Cup στην Ποντγκόριτσα.

Η ελληνική ομάδα ταξίδεψε στην Αυστραλία με σημαντικές απουσίες, καθώς εκτός αποστολής έμειναν οι Γενηδουνιάς, Γκίλλας και Παπανικολάου, ενώ ο Ζερδεβάς δεν συμπεριλήφθηκε στις επιλογές του Θοδωρή Βλάχου. Ανάλογες απουσίες, ωστόσο, αντιμετωπίζουν κι αρκετές από τις κορυφαίες ομάδες, αφού το φετινό καλοκαίρι δεν περιλαμβάνει άλλη μεγάλη διοργάνωση.

Η Ουγγαρία αγωνίζεται χωρίς τον βασικό τερματοφύλακα Σόμα Βόγκελ, τον Ντάνιελ Άνγκιαλ, τον Βίντσε Βίγκβαρι και τον Σίλαρντ Γιάνσικ, όμως έχει και μια πολύ σημαντική επιστροφή. Ο Γκέργκο Ζάλανκι επέστρεψε στην εθνική ομάδα μετά από δύο χρόνια κι ενισχύει σημαντικά το σύνολο του Ζολτ Βάργκα.

Οι Μαγυάροι έφτασαν στον τελικό επικρατώντας της Κροατίας με 16-11 στον προημιτελικό και της διοργανώτριας Αυστραλίας με 13-12 στον ημιτελικό, διεκδικώντας το πέμπτο χρυσό μετάλλιό τους στη διοργάνωση.

Οι δύο φιναλίστ γνωρίζονται πολύ καλά, καθώς έχουν ήδη αναμετρηθεί τέσσερις φορές μέσα στο 2026. Η Ουγγαρία επικράτησε 15-12 στον ημιτελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, ενώ στα προκριματικά του World Cup στην Αλεξανδρούπολη οι δύο ομάδες μοιράστηκαν από μία νίκη (13-12 η Ουγγαρία και 16-10 η Ελλάδα). Η πιο πρόσφατη συνάντησή τους έγινε στο Σίδνεϊ, σε τουρνουά προετοιμασίας πριν από το Super Final, όπου η «γαλανόλευκη» επικράτησε με το εντυπωσιακό 22-16.

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