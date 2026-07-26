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Παναθηναϊκός: Επίσημο τέλος για τον Γεντβάι – Ανακοινώθηκε από την Αλ Σαμπάμπ

Η Αλ Σαμπάμπ επισημοποίησε την απόκτηση του Τιν Γεντβάι, με τον Κροάτη αμυντικό να αποχωρεί από τον Παναθηναϊκό μετά από τρεις σεζόν, για να συνεχίζει την καριέρα του στη Saudi Pro League.

Παναθηναϊκός: Επίσημο τέλος για τον Γεντβάι – Ανακοινώθηκε από την Αλ Σαμπάμπ
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Ο Τιν Γεντβάι αποτελεί πλέον κι επίσημα παρελθόν από τον Παναθηναϊκό, καθώς η Αλ Σαμπάμπ ανακοίνωσε, λίγο μετά τα μεσάνυχτα, την ολοκλήρωση της μεταγραφής του Κροάτη κεντρικού αμυντικού.

Ο 30χρονος στόπερ δεν βρισκόταν στα αγωνιστικά πλάνα του Τζέικομπ Νίστρουπ κι οι Σαουδάραβες προχώρησαν στην απόκτησή του, με αποτέλεσμα οι «πράσινοι» να απαλλαγούν από το υψηλό συμβόλαιό του. Έτσι, ολοκληρώνεται η τριετής παρουσία του Γεντβάι στο «τριφύλλι».

Ο Κροάτης εντάχθηκε στον Παναθηναϊκό το καλοκαίρι του 2023 με τη μορφή δανεισμού από τη Λοκομοτίβ Μόσχας, ενώ έναν χρόνο αργότερα αποκτήθηκε με κανονική μεταγραφή. Στο διάστημα της παρουσίας του φόρεσε 95 φορές την «πράσινη» φανέλα, σημειώνοντας επτά γκολ και μοιράζοντας δύο ασίστ.

Η συνέχεια της καριέρας του θα τον βρει στη Saudi Pro League, με την Αλ Σαμπάμπ να τον καλωσορίζει κι επίσημα μέσω ανάρτησης στα social media.

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