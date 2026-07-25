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Παναχαϊκή: Κίνηση-ματ με Ναμπί

Την απόκτηση του Αντίλ Ναμπί ανακοίνωσε η Παναχαϊκή, με τον Πακιστανό μέσο να κάνει την επιστροφή του στο ελληνικό ποδόσφαιρο.

Παναχαϊκή: Κίνηση-ματ με Ναμπί
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Κίνηση που θα ταράξει τα νερά της Γ' Εθνικής ανακοίνωσε η Παναχαϊκή, με τον Αντίλ Ναμπί να αποτελεί το νέο μεταγραφικό απόκτημα των Πατρινών.

Ο Πακιστανός μέσος, έχει τεράστια εμπειρία από τα ελληνικά γήπεδα με τις φανέλες των Athens Kallithea, Ατρομήτου και ΟΦΗ. Ειδικότερα στην ομάδα του Ηρακλείου, ο Ναμπί κατέγραψε συνολικά 53 συμμετοχές, έχοντας απολογισμό εννέα τέρματα και τέσσερις ασίστ.

Η ανακοίνωση:

«Η Παναχαϊκή ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με τον ποδοσφαιριστή Adil Nabi, για την αγωνιστική περίοδο 2026-27!

Ο 32χρονος (28/02/1994) αγωνίζεται ως επιθετικός μέσος. Πραγματοποίησε τα πρώτα ποδοσφαιρικά του βήματα στα τμήματα υποδομής της West Brom με την οποία αγωνίστηκε έως και την Κ21 του Αγγλικού συλλόγου. Ακολούθησε η Peterborough, η Nuneaton και η Dundee FC. Τον Ιανουάριο του 2019 μετακόμισε στη χώρα μας για τον ΟΦΗ, με τη φανέλα του οποίου αγωνίστηκε 53 φορές πετυχαίνοντας 9 γκολ και 4 ασίστ. Ακολούθησε ο Ατρόμητος, η Athens Kallithea, η Δόξα Κατωκοπιάς και ο Ακρίτας Χλώρακας.

Μετράει 59 συμμετοχές στη Super League 1, 15 συμμετοχές σε Super League 2 και Κύπελλο Ελλάδας, 37 συμμετοχές στη Cyprus League ενώ μεταξύ άλλων έχει αγωνιστεί σε Προκριματικά Europa League, Premiership, League One της Αγγλίας, Indian Super League και Premier League 2.

Έχει φορεσει τη φανέλα της Εθνικής Αγγλίας 11 φορές, σκοράροντας 9 φορές με τις U17 και U16.

Είναι εν ενεργεία διεθνής με την Εθνική Πακιστάν, με την οποία κατέκτησε τον Ιούνιο το Ασιατικό Diamond Jubilee Tournament, αγωνιζόμενος σε όλα τα λεπτά και σκοράροντας 1 γκολ.

Η οικογένεια της Παναχαϊκής καλωσορίζει τον Adil και του εύχεται υγεία και πολλές επιτυχίες με την κοκκινόμαυρη φανέλα.»

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