Διαψεύδει πρόταση του Ολυμπιακού για τον Λιβάκοβιτς η Φενέρμπαχτσε

Τέλος στα σενάρια που εμπλέκουν τον Ντόμινικ Λιβάκοβιτς με τον Ολυμπιακό και τη Ντίναμο Ζάγκρεμπ επιχειρεί να βάλει η Φενέρμπαχτσε, ξεκαθαρίζοντας πως δεν έχει δεχθεί καμία επίσημη πρόταση με τους οικονομικούς όρους που διακινούνται στον Τύπο.

Ο 29χρονος γκολκίπερ, ο οποίος την περασμένη αγωνιστική περίοδο αγωνίστηκε με τη μορφή δανεισμού σε Ζιρόνα και Ντίναμο Ζάγκρεμπ, βρέθηκε στο επίκεντρο μεταγραφικών σεναρίων, τα οποία όμως, σύμφωνα με τους Τούρκους, απέχουν παρασάγγας από την πραγματικότητα.

Ο Λιβάκοβιτς κατέγραψε συνολικά 19 συμμετοχές με τη φανέλα της Ντινάμο Ζάγκρεμπ, κρατώντας σε οκτώ περιπτώσεις ανέπαφη την εστία του, ενώ συμμετείχε ως βασικός με την χώρα του στα τελικά του Μουντιάλ 2026.

Η ανακοίνωση της Φενέρμπαχτσε:

«Αγαπητά μέλη του Τύπου,

Όσον αφορά τον ποδοσφαιριστή μας Ντόμινικ Λιβάκοβιτς, ο οποίος πέρασε την περασμένη σεζόν ως δανεικός σε Ζιρόνα και Ντίναμο Ζάγκρεμπ, τα μεταγραφικά δημοσιεύματα που κυκλοφορούν στον Τύπο δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.

Όπως υποστηρίζεται, δεν υπάρχουν επίσημες προτάσεις από τις ομάδες της Ντίναμο Ζάγκρεμπ και του Ολυμπιακού που να έχουν φτάσει στον Σύλλογό μας στα ποσά που αναφέρονται στις ειδήσεις.

Το θέτουμε υπόψιν σας.»