Αυτοπροτάθηκε στους Σίξερς ο Χολμς μετά την μεταγραφή του ΛεΜπρόν

Τα νερά του παγκόσμιου μπάσκετ έχει ταράξει η απόφαση του ΛεΜπρόν Τζέιμς να υπογράψει στους Φιλαδέλφεια Σίξερς, με τον «Βασιλιά» στα 41 του χρόνια να ετοιμάζεται για την τελευταία του παράσταση στον μαγικό κόσμο του NBA.

Μέσω δημοσίευσης στον προσωπικό του λογαριασμό στο «X», ο πρώην σέντερ του Παναθηναϊκού AKTOR, Ρισόν Χολμς σχολίασε την μεταγραφή του ΛεΜπρόν στην ομάδα της Πενσυλβάνιας, λέγοντας πως αν ψάχνουν για έναν παίκτη με τα χαρακτηριστικά του, εκείνος είναι διαθέσιμος, ενώ έχει και το πλεονέκτημα ότι γνωρίζει ήδη την πόλη.

«Φίλε, ο ΛεΜπρόν στη Φιλαδέλφεια, τελείως τρελό σοβαρά… Πάντως αν χρειάζεστε άλλον έναν, εγώ την ξέρω ήδη την πόλη».

Οι 76ερς ήταν η ομάδα που είχε κάνει draft τον Χολμς το 2015, με τον 32χρονο ψηλό να αγωνίζεται για μια τριετία εκεί, πριν γίνει trade στους Φοίνιξ Σανς.

Ο Αμερικάνος παραμένει ελεύθερος μετά την αποδέσμευσή του από τους «πράσινους», μεσούσης της προηγούμενης περιόδου, καταγράφοντας συνολικά 33 συμμετοχές με το τριφύλλι, έχοντας κατά μέσο όρο 8.1 πόντους, 4.2 ριμπάουντ και 0.4 ασίστ ανά αγώνα σε EuroLeague και GBL.