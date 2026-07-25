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Στον Ηρακλή ο Νόα Χόρχλερ

Ο Ηρακλής ενίσχυσε τη γραμμή των ψηλών του με τον 28χρονο Αμερικανό πάουερ φόργουορντ, Νόα Χόρχλερ.

Στον Ηρακλή ο Νόα Χόρχλερ
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Ο Ηρακλής συνεχίζει την ενίσχυσή του ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου, η οποία θα τον βρει να αγωνίζεται τόσο στη Stoiximan GBL όσο και στους ομίλους του FIBA Europe Cup.

Ο «Γηραιός» ανακοίνωσε την απόκτηση του Νόα Χόρχλερ, με τον 28χρονο Αμερικανό πάουερ φόργουορντ (2,04 μ.) να αποτελεί μία σημαντική προσθήκη για τη φροντ λάιν της ομάδας.

Ο Χόρχλερ την περασμένη σεζόν αγωνίστηκε στην Καρδίτσα, έχοντας σημαντικό ρόλο στο σύνολο της ομάδας. Στο ελληνικό πρωτάθλημα μέτρησε 24 συμμετοχές, με μέσο όρο 9,8 πόντους, 6 ριμπάουντ και 1,3 ασίστ ανά αγώνα.

Παράλληλα, είχε θετική παρουσία και στο Basketball Champions League, όπου σε 14 παιχνίδια κατέγραψε κατά μέσο όρο 11,1 πόντους και 6 ριμπάουντ.

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