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Μπολόνια - Ηρακλής 2-0: Καλή εικόνα παρά την ήττα για τον «Γηραιό»

Ο Ηρακλής έδειξε καλό πρόσωπο στο πρώτο του φιλικό προετοιμασίας στην Ιταλία απέναντι στην Μπολόνια.

Μπολόνια - Ηρακλής 2-0: Καλή εικόνα παρά την ήττα για τον «Γηραιό»
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Ο Ηρακλής έδωσε το πρώτο του φιλικό προετοιμασίας επί ιταλικού εδάφους, αντιμετωπίζοντας την Μπολόνια του Ντομένικο Τεντέσκο, με τον «Γηραιό» να αφήνει θετικές εντυπώσεις παρά την ήττα με 2-0.

Η ομάδα της Θεσσαλονίκης, η οποία προηγήθηκε των ημερών της προετοιμασίας στην Πτολεμαΐδα και από την Παρασκευή βρίσκεται στην Ιταλία, παρουσίασε ένα ανταγωνιστικό πρόσωπο και έδειξε πως η δουλειά του Βάλτερ Ματσάρι αρχίζει να αποτυπώνεται στον αγωνιστικό χώρο.

Η Μπολόνια πήρε προβάδισμα μόλις στο 7ο λεπτό, όταν ο Νταλίνγκα εκμεταλλεύτηκε λάθος στην άμυνα του Ηρακλή και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. Το τελικό 2-0 διαμορφώθηκε στο 57’, με τον Ρόου να ευστοχεί από την άσπρη βούλα σε μία φάση όπου οι άνθρωποι του «Γηραιού» διαμαρτυρήθηκαν έντονα για την απόφαση του διαιτητή.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε η παρουσία του Στέφανο Οκάκα στο αρχικό σχήμα του Ηρακλή. Ο πολύπειρος επιθετικός, ο οποίος βρίσκεται υπό δοκιμή, έχει συνεργαστεί ξανά με τον Ματσάρι στη Γουότφορντ και αξιολογείται από το τεχνικό επιτελείο της ομάδας.

Ο 37χρονος φορ αναμένεται να περάσει από τις απαραίτητες εξετάσεις μέσα από τις προπονήσεις και τα φιλικά παιχνίδια, προκειμένου να αποφασιστεί αν θα αποκτηθεί από τον Ηρακλή.

Παρά το αποτέλεσμα, το πρώτο τεστ της προετοιμασίας άφησε αισιόδοξα μηνύματα για τον «Γηραιό», που συνεχίζει τη δουλειά του ενόψει της νέας σεζόν.

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