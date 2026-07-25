Μάντσεστερ Σίτι: «Έδεσε» του Κουσάνοφ μέχρι το 2031

Ο νεαρός Ουζμπέκος αμυντικός της Μάντσεστερ Σίτι, Αμπντουκοντίρ Κουσάνοφ, επέκτεινε το συμβόλαιό του για πέντε ακόμη σεζόν, μέχρι το 2031, ανακοίνωσε ο αγγλικός σύλλογος.

Ο πρώην παίκτης της Λανς, που υπέγραψε με τη Μάντσεστερ Σίτι τον Ιανουάριο του 2025 για σχεδόν 40 εκατομμύρια ευρώ, καθιερώθηκε την περασμένη σεζόν ως βασικός στην άμυνα των «Πολιτών».

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση του συλλόγου, ο 22χρονος κοιτάζει τώρα μπροστά σε «μια νέα πρόκληση να εντυπωσιάσει τον Ένζο Μαρέσκα», τον νέο του προπονητή, και να εξασφαλίσει μια θέση στην ομάδα.

Ο Κουσάνοφ είναι ο δεύτερος παίκτης της Μάντσεστερ Σίτι που επεκτείνει το συμβόλαιό του αυτό το καλοκαίρι, μετά τον Άγγλο επιθετικό Φιλ Φόντεν.