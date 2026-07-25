Γκόου Αχέντ Ιγκλς – ΟΦΗ 4-0: Καλό πρόσωπο για ένα ημίχρονο από τους Κρητικούς

Ο ΟΦΗ έδειξε καλό αγωνιστικό πρόσωπο για ένα ημίχρονο στο πρώτο του φιλικό, ωστόσο ηττήθηκε από την, σαφώς πιο έτοιμη, Γκόου Αχέντ Ιγκλς με 4-0.

Ο Κράμερ άνοιξε το σκορ για τους Ολλανδούς στο 47’, ενώ ο Έντβορτσεν στο 53’ με κοντινό σουτ έκανε το 2-0. Στο 73' ο Τένγκστεντ πέτυχε το τρίτο τέρμα των γηπεδούχων και στο 89' ο Μούλενστεϊν διαμόρφωσε το τελικό σκορ.

Ο Χρήστος Κόντης δοκίμασε όλους τους ποδοσφαιριστές του, με τον Έλληνα τεχνικό να εντοπίζει τις αδυναμίες της ομάδας του, η οποία στο πρώτο μέρος δημιούργησε αρκετές ευκαιρίες.

Επόμενο φιλικό για την ομάδα τους Ομιλήρες είναι απέναντι στην Μπρέντα την Τρίτη (28/7) στις 20:00.

Το ματς

Ο ΟΦΗ μπήκε με διάθεση να απειλήσει την Γκόου Αχέντ Ιγκλς και προσπάθησε από νωρίς να βρει χώρους στην αντίπαλη άμυνα. Μόλις στο 3ο λεπτό, οι Κρητικοί δημιούργησαν την πρώτη καλή στιγμή της αναμέτρησης, όταν ο Ισέκα δέχθηκε ωραία πάσα και επιχείρησε το σουτ από δύσκολη γωνία, όμως ο τερματοφύλακας των Ολλανδών ήταν σε ετοιμότητα και μπλόκαρε.

Ο ΟΦΗ συνέχισε να ψάχνει το γκολ και στο 28ο λεπτό είχε διαδοχικές ευκαιρίες. Αρχικά, ο Αποστολάκης έβγαλε τη σέντρα προς τον Ισέκα, ο οποίος πήρε την κεφαλιά, αλλά δεν κατάφερε να βρει στόχο. Στην ίδια φάση, οι Κρητικοί παρέμειναν απειλητικοί, με τον Φούντα να δοκιμάζει το πόδι του και την προσπάθειά του να καταλήγει κόρνερ.

Η Γκόου Αχέντ Ιγκλς απάντησε άμεσα και στο 29' έφτασε κοντά στο γκολ, με τον Μόιλενστεϊν να επιχειρεί δυνατό σουτ λίγο έξω από την περιοχή, όμως η μπάλα πέρασε δίπλα από την εστία. Ο ΟΦΗ παρέμενε επικίνδυνος και στο 45' έχασε ακόμη μία σημαντική ευκαιρία, όταν ο Μαρινάκης βρήκε εξαιρετικά τον Φούντα, ο οποίος κατέβασε όμορφα την μπάλα και εκτέλεσε, αλλά η προσπάθειά του κατέληξε στην αγκαλιά του Ολλανδού τερματοφύλακα.

Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε με τον χειρότερο τρόπο για την ομάδα του Μίλαν Ράσταβατς. Μόλις στο 47ο λεπτό, η Γκόου Αχέντ Ιγκλς άνοιξε το σκορ, με τον Κράμερ να υποδέχεται τη σέντρα του Γκάλβεζ και να εκτελεί με ωραίο σουτ τον Λίλο για το 1-0.

Ο ΟΦΗ προσπάθησε να αντιδράσει άμεσα, όμως το σουτ του Αθανασίου στο 48' πέρασε άουτ. Οι Ολλανδοί, αντίθετα, εκμεταλλεύτηκαν την αποτελεσματικότητά τους και στο 53' διπλασίασαν τα τέρματά τους. Ο Έντβορτσεν πήρε την μπάλα μέσα στην περιοχή και με ψύχραιμο τελείωμα νίκησε ξανά τον Λίλο, γράφοντας το 2-0.

Η Γκόου Αχέντ Ιγκλς συνέχισε να πιέζει και άγγιξε και τρίτο γκολ λίγο αργότερα. Στο 54' ο Σιγκούνταρτσον βρέθηκε σε καλή θέση μέσα στην περιοχή, όμως το πλασέ του ήταν άστοχο, ενώ στο 57' ο ΟΦΗ γλίτωσε από ακόμη μία μεγάλη απειλή, με τον Νους να απομακρύνει την μπάλα πάνω στη γραμμή.

Οι Κρητικοί προσπάθησαν να ξαναμπούν στο παιχνίδι, με τον Αθανασίου να δοκιμάζει ξανά στο 61' ένα μακρινό σουτ στην κίνηση, χωρίς όμως αποτέλεσμα. Η ολλανδική ομάδα, όμως, είχε τον έλεγχο και στο 73' έδωσε διαστάσεις θριάμβου στη νίκη της. Μετά από σέντρα από τα αριστερά, ο Τένγκστεντ εκτέλεσε στην κίνηση μέσα από την περιοχή και διαμόρφωσε το 3-0.

Ο ΟΦΗ δεν σταμάτησε να ψάχνει ένα γκολ μέχρι το τέλος, με τον Καραχάλιο στο 75' να επιχειρεί ένα σουτ εκτός περιοχής που δεν ανησύχησε τον αντίπαλο τερματοφύλακα, ενώ ένα λεπτό αργότερα ο Αθανασίου σούταρε ξανά, με την μπάλα να φεύγει άουτ.

Έπειτα από φάση διαρκείας στο 89' η Γκόου Αχέντ Ιγκλς πέτυχε και τέταρτο τέρμα με σκόρερ τον Μούλενστεϊν, το σουτ του οποίου κόντραρε και ξεγέλασε τον Λίλο.

Κίτρινες: 57’ Νους.

ΟΦΗ (Χρήστος Κόντης): Χριστογεώργος, Καινουργιάκης, Κρίζμανιτς, Πούγγουρας, Μαρινάκης, Αποστολάκης, Κανελλόπουλος, Μπουχαλάκης, Σιτμάλιδης, Φούντας, Ισέκα.

Στο Β’ μέρος μπήκαν οι: Λίλο, Λαγουδάκης, Σιέλης, Κοντεκάς (80’ Μ. Χνάρης), Αθανασίου, Κωστούλας, Καραχάλιος, Ανδρούτσος, Ρομάνο, Νους, Αντωνακάκης.

Δείτε ξανά το φιλικό