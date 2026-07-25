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Φιλική ήττα για την Κηφισιά από την Ντε Γκράαφσαπ

Η ομάδα των βορείων προαστίων γνώρισε την ήττα από την ολλανδική ομάδα.

Φιλική ήττα για την Κηφισιά από την Ντε Γκράαφσαπ
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Η Κηφισιά ηττήθηκε με 4-2 σε φιλική αναμέτρηση στην Ολλανδία με αντίπαλο την Ντε Γκράαφσαπ.

Οι γηπεδούχοι άνοιξαν το σκορ μόλις στο 7ο λεπτό με τον Φέντε ντε Γιονγκ, ενώ στο 37ο λεπτό έκαναν δύο τα τέρματά τους με τον Ντένζελ Έικεν. Στο 40′ η Κηφισιά άγγιξε το γκολ, αλλά ο τερματοφύλακας της Ντε Γκράαφσαπ μπλόκαρε την μπάλα σε δυνατό ευθύβολο σουτ του Δημήτρη Θεοδωρίδη.

Με την έναρξη του δεύτερου μέρους, ο Ζέρσον Σόουζα απείλησε ξανά, αλλά το σουτ που επιχείρησε βρήκε σε σώματα και κατέληξε σε κόρνερ. Κόντρα στη ροή του αγώνα, η Ντε Γκράαφσαπ έκανε το 3-0 στο 50ό λεπτό με τον Ναρτ Αχμέτι-Γκράιντσα.

Στο 56′ η κεφαλιά του Ζέρσον Σόουζα σταμάτησε στο οριζόντιο δοκάρι των γηπεδούχων, ενώ στο 73′ η ολλανδική ομάδα σκόραρε από την άσπρη βούλα με τον Φέντε ντε Γιονγκ.

Η Κηφισιά αντέδρασε και μείωσε με δύο γκολ εντός τριών λεπτών, μειώνοντας το σκορ. Αρχικά, με τον Απόστολο Χριστόπουλο στο 76′ και στο 79′ με τον Βαγγέλη Μαγγανά.

ΚΗΦΙΣΙΑ (Λέτο): Ρόμπερτς (65′ Σταμέλλος), Μάνσο (65′ Λάμψιας), Πολυκράτης (31′ Αποστολάκης – λ.τ.), Ούγκο Σόουζα (46′ Πέτκοφ), Ντε Λουίς (65′ Φαϊτάκης), Έμπο (65′ Ρουκουνάκης), Γιάγκνε (46′ Πόμπο, 65′ Μαγγανάς), Μπένι, Εμπουλά (46′ Πατήρας), Ζέρσον Σόουζα (65′ Λίγδας), Θεοδωρίδης (46′ Χριστόπουλος).

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