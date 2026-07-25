· Άρσεναλ

Άρσεναλ: Δεν... κρατιέται ο Τζόλης - Μοίρασε ασίστ στο ντεμπούτο του ο Έλληνας διεθνής (pics)

Ο Χρήστος Τζόλης φόρεσε για πρώτη φορά τη φανέλα της Άρσεναλ.

Άρσεναλ: Δεν... κρατιέται ο Τζόλης - Μοίρασε ασίστ στο ντεμπούτο του ο Έλληνας διεθνής (pics)
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Μόλις τρεις ημέρες μετά την επισημοποίηση της μεταγραφής του στην Άρσεναλ, ο Χρήστος Τζόλης φόρεσε για πρώτη φορά τη φανέλα των «κανονιέρηδων» και πραγματοποίησε το ανεπίσημο ντεμπούτο του με τη νέα του ομάδα.

Ο Έλληνας εξτρέμ πήρε χρόνο συμμετοχής από τον Μικέλ Αρτέτα στο φιλικό προετοιμασίας απέναντι στη ΜΚ Ντονς, δείχνοντας από την πρώτη του εμφάνιση πως μπορεί να αποτελέσει σημαντική επιλογή για την επιθετική γραμμή των πρωταθλητών Αγγλίας.

Μάλιστα, ο Τζόλης συνδύασε την πρώτη του παρουσία με θετικό πρόσημο, καθώς είχε άμεση συμμετοχή στο πρώτο γκολ της ομάδας του. Ο διεθνής Έλληνας άσος δημιούργησε τη φάση και έδωσε την ασίστ στον Ρις Νέλσον, ο οποίος άνοιξε το σκορ για την Άρσεναλ.

Οι «κανονιέρηδες» επικράτησαν τελικά με 3-0, με τους Ίθαν Νουανέρι και Κέντα Ο’Νιλ να διαμορφώνουν το τελικό αποτέλεσμα, σε ένα φιλικό όπου ο Τζόλης άφησε τις πρώτες θετικές εντυπώσεις στο νέο του περιβάλλον.

https://www.instagram.com/p/DbOCcj0D3DR/
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