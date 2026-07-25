«Έφυγε» από τη ζωή ο πρώην πρόεδρος της FIBA, Οράσιο Μουρατόρε

Η οικογένεια του μπάσκετ θρηνεί την απώλεια του Οράσιο Μουρατόρε, ο οποίος διετέλεσε πρόεδρος της FIBA από το 2014 έως το 2019.

«Έφυγε» από τη ζωή ο πρώην πρόεδρος της FIBA, Οράσιο Μουρατόρε
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Το απόγευμα του Σαββάτου (25/07) «έφυγε» από τη ζωή ο πρώην πρόεδρος της FIBA, Οράσιο Μουρατόρε. Την είδηση του θανάτου του 75χρονου Αργεντινού έκανε γνωστή η Παγκόσμια Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης μέσω επίσημης ανακοίνωσής της, εκφράζοντας τη θλίψη της.

Ο Μουρατόρε βρέθηκε στην προεδρία της FIBA από το 2014 έως το 2019, έχοντας καθοριστικό ρόλο στη λειτουργία και την ανάπτυξη της παγκόσμιας ομοσπονδίας κατά τη διάρκεια της πενταετούς θητείας του.

Μάλιστα, ο Αργεντινός παράγοντας ήταν εκείνος που εισηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο της FIBA τον διορισμό του Ανδρέα Ζαγκλή στη θέση του Γενικού Γραμματέα της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας.

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