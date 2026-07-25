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Έβερτον: Παρελθόν ο Ιντρίσα Γκάνα Γκέι

Ο Ιντρίσα Γκάνα Γκέι αποτελεί παρελθόν από την Έβερτον.

Έβερτον: Παρελθόν ο Ιντρίσα Γκάνα Γκέι
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Η Έβερτον ανακοίνωσε την αποχώρηση του Ιντρίσα Γκάνα Γκέι, ολοκληρώνοντας μία σημαντική παρουσία του έμπειρου μέσου στο «Γκούντισον Παρκ».

Ο 36χρονος Σενεγαλέζος διεθνής, ο οποίος μετρά 135 συμμετοχές με την εθνική του ομάδα, αποχωρεί από τους «Toffees» έπειτα από δύο θητείες στον σύλλογο. Ο Γκέι φόρεσε για πρώτη φορά τη φανέλα της Έβερτον από το 2016 έως το 2019, καταγράφοντας 108 συμμετοχές, πριν μετακομίσει στην Παρί Σεν Ζερμέν.

Τον Σεπτέμβριο του 2022 επέστρεψε στην ομάδα του Λίβερπουλ και αποτέλεσε ένα από τα βασικά στελέχη της, πραγματοποιώντας συνολικά 125 εμφανίσεις στη δεύτερη παρουσία του και κερδίζοντας τον σεβασμό συμπαικτών και φιλάθλων.

Η Έβερτον χαρακτήρισε τον Γκέι «τεράστιο πλεονέκτημα» για τον σύλλογο, υπογραμμίζοντας την αφοσίωση, τον επαγγελματισμό και την ηγετική του παρουσία τόσο μέσα στον αγωνιστικό χώρο όσο και στα αποδυτήρια.

«Όλοι στην Έβερτον είναι εξαιρετικά ευγνώμονες στον Γκάνα για την αφοσίωση, τον επαγγελματισμό και την επιρροή του στο γήπεδο κατά τη διάρκεια των δύο περιόδων του στην ομάδα. Η δέσμευσή του στον σύλλογο όλα αυτά τα χρόνια ήταν εξαιρετική», ανέφερε χαρακτηριστικά ο προπονητής της ομάδας, Ντέιβιντ Μόγες.

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