«Στο κόλπο για τον Μίροτιτς η Μάλαγα»

Ελεύθερος παραμένει στην αγορά ο Νίκολα Μίροτιτς. Μετά από μια γεμάτη προβλήματα χρονιά στη Μονακό, ο Μαυροβούνιος σταρ αναζητά τον επόμενο σταθμό της καριέρας του, χωρίς να συγκεντρώνει πολλές πιθανότητες να συνεχίσει σε ομάδα EuroLeague.

Η επιθυμία του 35χρονου φόργουρντ είναι να παραμείνει στο ανώτατο επίπεδο, ωστόσο τα διαθέσιμα συμβόλαια στις ομάδες της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης λιγοστεύουν μέρα με τη μέρα, αναγκάζοντάς τον να εξετάσει σοβαρά εναλλακτικά μονοπάτια.

Σύμφωνα με τα ισπανικά Μέσα, η Μάλαγα παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις. Ο σύλλογος της Ανδαλουσίας ψάχνει μια ηγετική φυσιογνωμία για τη γραμμή των ψηλών που θα αλλάξει το στάτους του κλαμπ, και το όνομα του Μίροτιτς δεσπόζει στην κορυφή της λίστας. Εφόσον οι πόρτες της EuroLeague παραμείνουν κλειστές, η Μάλαγα φαντάζει ως μία από τις πιο ελκυστικές και σοβαρές επιλογές εκτός της κορυφαίας διοργάνωσης.

Μάλιστα για να τον δελεάσει, η διοίκηση της ομάδας έχει αφήσει σαφείς αιχμές για μια μεταγραφική υπέρβαση, πιθανότατα αυτή του Μπίλι Ερνανγκόμεθ. Μια ενδεχόμενη μετακόμιση του Ισπανού σέντερ δεν θα δυναμώσει απλώς το σύνολο, αλλά θα δημιουργήσει ένα ισχυρό σημείο αναφοράς, ικανό να δελεάσει παίκτες τέτοιου βεληνεκούς – όπως ο Μίροτιτς – να πούν το «ναι».