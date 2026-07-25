«Έκλεισε Έι Τζέι Λόσον η Μπασκόνια»

Στην απόκτηση του 26χρονου γκαρντ Έι Τζέι Λόσον προχωράει η Μπασκόνια, όπως αναφέρει ο Ισπανός δημοσιογράφος Τσέμα Ντε Λούκας.

«Έκλεισε Έι Τζέι Λόσον η Μπασκόνια»
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Μία ανάσα από την απόκτηση του Έι Τζέι Λόσον βρίσκεται η Μπασκόνια, σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Τσέμα Ντε Λούκας.

Ο 26χρονος άσος μετρά συνολικά 107 συμμετοχές στο NBA, αγωνιζόμενος σε Μινεσότα Τίμπεργουλβς, Ντάλας Μάβερικς και Τορόντο Ράπτορς, ενώ έχει αποφοιτήσει από το πανεπιστήμιο της Νότιας Καρολίνας.

Την περσινή σεζόν μοιράστηκε τη σεζόν ανάμεσα στην θυγατρική ομάδα των Ράπτορς στην G-League και το NBA, μετρώντας κατά μέσο όρο 20.7 πόντους, 5.0 ριμπάουντ και 2.4 ασίστ ανά αγώνα, σουτάροντας με 36,5% από το τρίποντο.

COMMENTS
LATEST NEWS
23:58 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναχαϊκή: Κίνηση-ματ με Ναμπί

23:33 NBA

NBA: Στους Θάντερ για δύο χρόνια ο Σπένσερ Τζόουνς

23:04 SUPER LEAGUE

Διαψεύδει πρόταση του Ολυμπιακού για τον Λιβάκοβιτς η Φενέρμπαχτσε

23:02 CONFERENCE LEAGUE

Παναθηναϊκός: Οι σκέψεις για την Πάκσι και το επόμενο βήμα στις μεταγραφές

22:48 EUROLEAGUE

«Έκλεισε Έι Τζέι Λόσον η Μπασκόνια»

22:30 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Η Ίπσουιτς έκανε δικό της τον Μαέντα

21:57 ΜΠΑΣΚΕΤ

«Στο κόλπο για τον Μίροτιτς η Μάλαγα»

21:51 SUPER LEAGUE

Στον Ατρόμητο με τη μορφή δανεισμού ο Κρίστοφερ Νούνιες

21:24 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Έβερτον: Παρελθόν ο Ιντρίσα Γκάνα Γκέι

21:16 ΣΠΟΡ

Με άνεση την πρωτιά στα 400μ. ο Φρανκς - Μοιράστηκαν την πρώτη θέση Σπανουδάκη και Εμμανουηλίδου

21:15 ΣΠΟΡ

Πανελλήνιο πρωτάθλημα στίβου: Πρώτος στον Βόλο ο Καραλής - Για 15η φορά «χρυσή» η Ανανγνωστοπούλου

20:56 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Θρίαμβος του ΠΑΟΚ κόντρα στη Νέφτσι και πρόκριση στον επόμενο γύρο του Women’s Champions League

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας