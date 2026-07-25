«Έκλεισε Έι Τζέι Λόσον η Μπασκόνια»

Μία ανάσα από την απόκτηση του Έι Τζέι Λόσον βρίσκεται η Μπασκόνια, σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Τσέμα Ντε Λούκας.

Ο 26χρονος άσος μετρά συνολικά 107 συμμετοχές στο NBA, αγωνιζόμενος σε Μινεσότα Τίμπεργουλβς, Ντάλας Μάβερικς και Τορόντο Ράπτορς, ενώ έχει αποφοιτήσει από το πανεπιστήμιο της Νότιας Καρολίνας.

Την περσινή σεζόν μοιράστηκε τη σεζόν ανάμεσα στην θυγατρική ομάδα των Ράπτορς στην G-League και το NBA, μετρώντας κατά μέσο όρο 20.7 πόντους, 5.0 ριμπάουντ και 2.4 ασίστ ανά αγώνα, σουτάροντας με 36,5% από το τρίποντο.