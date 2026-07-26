Η Κόμο απαγορεύει τις κεφαλιές στις ακαδημίες για την προστασία των παιδιών

Η Κόμο προχωρά σε μία σημαντική αλλαγή στη λειτουργία των ακαδημιών της, θέτοντας ως προτεραιότητα την προστασία της υγείας των νεαρών ποδοσφαιριστών.

Ο ιταλικός σύλλογος ανακοίνωσε την εφαρμογή ενός νέου προγράμματος που έχει ως στόχο τη μείωση των περιττών χτυπημάτων στο κεφάλι, προχωρώντας μάλιστα στην απαγόρευση των κεφαλιών για παιδιά ηλικίας έως 10 ετών.

Στη δημιουργία του προγράμματος συμμετείχε ο Ραφαέλ Βαράν, παγκόσμιος πρωταθλητής με τη Γαλλία το 2018 και μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Κόμο. Ο πρώην διεθνής αμυντικός έχει αναφερθεί στο παρελθόν στις διασείσεις που υπέστη κατά τη διάρκεια της καριέρας του, ζητώντας μεγαλύτερη πρόληψη και καλύτερη αντιμετώπιση των τραυματισμών στο κεφάλι.

«Έχω μιλήσει πολλές φορές για την ανάγκη να αντιμετωπίζονται σοβαρά τα χτυπήματα στο κεφάλι στο ποδόσφαιρο και για την απόλυτη υποχρέωση να προστατεύσουμε τα παιδιά», ανέφερε ο Βαράν, τονίζοντας πως η ασφάλεια των νεαρών αθλητών πρέπει να βρίσκεται πάνω από όλα.

Με βάση το νέο πρόγραμμα της Κόμο, οι ποδοσφαιριστές κάτω των 10 ετών δεν θα επιτρέπεται να κάνουν κεφαλιές ούτε στις προπονήσεις ούτε στους αγώνες. Παράλληλα, οι εκτελέσεις πλαγίων, φάουλ και κόρνερ στις συγκεκριμένες ηλικίες θα πραγματοποιούνται με την μπάλα στο έδαφος.

Για τους παίκτες κάτω των 11 ετών, οι κεφαλιές θα εισάγονται σταδιακά προς το τέλος της σεζόν και μόνο με ελαφριά λαστιχένια μπάλα, ενώ στις μεγαλύτερες ηλικίες η εκμάθηση του εναέριου παιχνιδιού θα γίνεται προοδευτικά και με αυστηρούς περιορισμούς.

Η απόφαση της Κόμο αποτελεί μέρος της γενικότερης προσπάθειας που γίνεται τα τελευταία χρόνια για την αντιμετώπιση των κινδύνων από τις επαναλαμβανόμενες επαφές στο κεφάλι και τις διασείσεις στο ποδόσφαιρο.

Ήδη αρκετές ομοσπονδίες, όπως της Γαλλίας, της Αγγλίας, της Σκωτίας, της Ουαλίας και της Ιρλανδίας, έχουν προχωρήσει σε αντίστοιχους περιορισμούς στις μικρές ηλικίες (Κ12), με στόχο ένα ασφαλέστερο περιβάλλον για τους νεαρούς ποδοσφαιριστές.