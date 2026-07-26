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Άρης: Πρεμιέρα στα φιλικά με δυνατό τεστ κόντρα στην Αταλάντα

Ο Άρης δίνει το πρώτο του φιλικό παιχνίδι στο πλαίσιο της καλοκαιρινής προετοιμασίας, αντιμετωπίζοντας την Αταλάντα σε μια δυνατή δοκιμασία επί ιταλικού εδάφους.

Άρης: Πρεμιέρα στα φιλικά με δυνατό τεστ κόντρα στην Αταλάντα
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Η αναμέτρηση είναι προγραμματισμένη για τις 11:30 κι αποτελεί την πρώτη ευκαιρία για τον Μιχάλη Γρηγορίου να δει την ομάδα του απέναντι σε έναν αντίπαλο υψηλού επιπέδου.

Οι «κιτρινόμαυροι» συνεχίζουν την προετοιμασία τους στην Ιταλία ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου, με το πρόγραμμα να μπαίνει πλέον σε πιο απαιτητικό ρυθμό.

Την Παρασκευή (25/07), μάλιστα, στην αποστολή ενσωματώθηκε και το νέο μεταγραφικό απόκτημα της ομάδας, ο Σεμπάστιαν Παλάσιος, ο οποίος έφτασε στην Μπρέσια και είχε την πρώτη του γνωριμία με τον Μιχάλη Γρηγορίου και τους νέους συμπαίκτες του.

Στις τελευταίες δοκιμές του Έλληνα τεχνικού, η ενδεκάδα που χρησιμοποιήθηκε αποτελούνταν από τους Διούδη, Φαντιγκά, Γένσεν, Ματάρ, Αντωνιάδη, Ράτσιτς, Βοριαζίδη, Γκαρέ, Γιαννιώτα, Κουαμέ και Καντεβέρε.

Στο δεύτερο σχήμα συμμετείχαν οι Μάικιτς, Χαρούπας, Φαμπιάνο, Κάμτσης, Παπασαραφιανός, Νινγκ, Μπασίρου, Ντιαλό, Μπουσαΐντ και Μορόν, ενώ οι Δώνης και Αλφαρέλα εναλλάσσονταν στη θέση του αριστερού εξτρέμ κατά τη διάρκεια των ασκήσεων.

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