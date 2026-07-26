Ανακοίνωσε Σαγάλ η Κηφισιά

Τη φανέλα της Κηφισιάς θα φοράει από τη νέα σεζόν ο Άντζελο Σαγάλ, με την ομάδα των Βορείων Προαστίων να ανακοινώνει την απόκτηση του Χιλιανού επιθετικού.

Ο 33χρονος αγωνίστηκε την περσινή σεζόν με τα χρώματα της ΑΕΛ, καταγράφοντας συνολικά 31 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις με απολογισμό έξι γκολ και δύο ασίστ σε 2.025' αγωνιστικά λεπτά.

Η ανακοίνωση:

«Η ΠΑΕ Κηφισιά ανακοινώνει την έναρξη συνεργασίας με τον Ángelo Nicolás Sagal Tapia, ο οποίος αγωνίζεται ως επιθετικός.

Γεννημένος στις 18 Απριλίου 1993 στη Χιλή, ο Ángelo Nicolás Sagal Tapia ξεκίνησε την καριέρα του από τη Rangers de Talca, πριν ακολουθήσει η Huachipato FC με την οποία είχε 67 συμμετοχές με 17 γκολ και 6 ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις.

Το καλοκαίρι του 2017 μετακόμισε στο Μεξικό, όπου αγωνίστηκε κατά σειρά σε CF Pachuca, με την οποία είχε 14 γκολ και 10 ασίστ σε 75 αγώνες, και FC Juarez. Τρία χρόνια μετά μετακινήθηκε στην Ευρώπη, αγωνιζόμενος στη Denizlispor της Τουρκίας. Μετά από μια εξαιρετική σεζόν, πήρε μεταγραφή για την Gaziantep FK, στην οποία βρέθηκε για μία διετία με συνολικό απολογισμό τα 6 γκολ και τις 3 ασίστ σε 51 αγώνες.

Ακολούθησε ο εξάμηνος δανεισμός στη Ferencvaros, με την οποία πανηγύρισε την κατάκτηση του Πρωταθλήματος στην Ουγγαρία.

Το καλοκαίρι του 2023 μετακόμισε στην Κύπρο για τον Απόλλωνα Λεμεσού, με τα χρώματα του οποίου είχε 12 γκολ και 5 ασίστ σε 51 συμμετοχές σε Πρωτάθλημα και Κύπελλο.

Την περσινή αγωνιστική περίοδο φόρεσε τη φανέλα της ΑΕΛ Novibet με 6 γκολ και 2 ασίστ σε 31 συμμετοχές σε Stoiximan Super League και Κύπελλο Ελλάδος Betsson.

Ο Ángelo Nicolás Sagal Tapia έχει υπάρξει διεθνής με τη Χιλή (18 συμμετοχές, 2 γκολ), συμμετέχοντας -μεταξύ άλλων- στο Κύπελλο Συνομοσπονδιών το 2017, όπου η Χιλή κατέλαβε τη δεύτερη θέση της διοργάνωσης.

Η ΠΑΕ Κηφισιά τον καλωσορίζει στην οικογένειά της και του εύχεται υγεία, τύχη και κάθε επιτυχία.»