· Κηφισιά

Ανακοίνωσε Σαγάλ η Κηφισιά

Την απόκτηση του Άντζελο Σαγάλ ανακοίνωσε η Κηφισιά, με τον 33χρονο να συνεχίζει την καριέρα του στην Ελλάδα μετά το πέρασμά του από την ΑΕΛ.

Ανακοίνωσε Σαγάλ η Κηφισιά
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Τη φανέλα της Κηφισιάς θα φοράει από τη νέα σεζόν ο Άντζελο Σαγάλ, με την ομάδα των Βορείων Προαστίων να ανακοινώνει την απόκτηση του Χιλιανού επιθετικού.

Ο 33χρονος αγωνίστηκε την περσινή σεζόν με τα χρώματα της ΑΕΛ, καταγράφοντας συνολικά 31 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις με απολογισμό έξι γκολ και δύο ασίστ σε 2.025' αγωνιστικά λεπτά.

Η ανακοίνωση:

«Η ΠΑΕ Κηφισιά ανακοινώνει την έναρξη συνεργασίας με τον Ángelo Nicolás Sagal Tapia, ο οποίος αγωνίζεται ως επιθετικός.

Γεννημένος στις 18 Απριλίου 1993 στη Χιλή, ο Ángelo Nicolás Sagal Tapia ξεκίνησε την καριέρα του από τη Rangers de Talca, πριν ακολουθήσει η Huachipato FC με την οποία είχε 67 συμμετοχές με 17 γκολ και 6 ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις.

Το καλοκαίρι του 2017 μετακόμισε στο Μεξικό, όπου αγωνίστηκε κατά σειρά σε CF Pachuca, με την οποία είχε 14 γκολ και 10 ασίστ σε 75 αγώνες, και FC Juarez. Τρία χρόνια μετά μετακινήθηκε στην Ευρώπη, αγωνιζόμενος στη Denizlispor της Τουρκίας. Μετά από μια εξαιρετική σεζόν, πήρε μεταγραφή για την Gaziantep FK, στην οποία βρέθηκε για μία διετία με συνολικό απολογισμό τα 6 γκολ και τις 3 ασίστ σε 51 αγώνες.

Ακολούθησε ο εξάμηνος δανεισμός στη Ferencvaros, με την οποία πανηγύρισε την κατάκτηση του Πρωταθλήματος στην Ουγγαρία.

Το καλοκαίρι του 2023 μετακόμισε στην Κύπρο για τον Απόλλωνα Λεμεσού, με τα χρώματα του οποίου είχε 12 γκολ και 5 ασίστ σε 51 συμμετοχές σε Πρωτάθλημα και Κύπελλο.

Την περσινή αγωνιστική περίοδο φόρεσε τη φανέλα της ΑΕΛ Novibet με 6 γκολ και 2 ασίστ σε 31 συμμετοχές σε Stoiximan Super League και Κύπελλο Ελλάδος Betsson.

Ο Ángelo Nicolás Sagal Tapia έχει υπάρξει διεθνής με τη Χιλή (18 συμμετοχές, 2 γκολ), συμμετέχοντας -μεταξύ άλλων- στο Κύπελλο Συνομοσπονδιών το 2017, όπου η Χιλή κατέλαβε τη δεύτερη θέση της διοργάνωσης.

Η ΠΑΕ Κηφισιά τον καλωσορίζει στην οικογένειά της και του εύχεται υγεία, τύχη και κάθε επιτυχία.»

COMMENTS
LATEST NEWS
09:28 ONSPORTS ΘΕΜΑΤΑ

Ουγγαρία - Ελλάδα: Η Εθνική πόλο μπροστά στο μεγαλύτερο ραντεβού της ιστορίας της

09:00 SUPER LEAGUE

Άρης: Πρεμιέρα στα φιλικά με δυνατό τεστ κόντρα στην Αταλάντα

08:42 SUPER LEAGUE

Παναθηναϊκός: Επίσημο τέλος για τον Γεντβάι – Ανακοινώθηκε από την Αλ Σαμπάμπ

08:21 SUPER LEAGUE

ΑΕΚ: Φιλικό κόντρα στην Τσβόλε με… άρωμα επίσημου αγώνα – Η πιθανή ενδεκάδα του Νίκολιτς

08:15 ΣΠΟΡ

Μία νίκη μακριά από το όνειρο η Ελλάδα! Για το χρυσό στον τελικό του World Cup

08:00 SUPER LEAGUE

Ολυμπιακός: Στα 15.000.000 ευρώ η μεταγραφή του Τζολάκη – Ξανά στο προσκήνιο ο Στέφαν Ορτέγκα

07:39 SUPER LEAGUE

Ανακοίνωσε Σαγάλ η Κηφισιά

05:08 ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Έκτακτο επίδομα 150 ευρώ ανά παιδί: Ποιοι θα πληρωθούν έως τα τέλη Αυγούστου

02:23 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Η Κόμο απαγορεύει τις κεφαλιές στις ακαδημίες για την προστασία των παιδιών

23:58 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναχαϊκή: Κίνηση-ματ με Ναμπί

23:33 NBA

NBA: Στους Θάντερ για δύο χρόνια ο Σπένσερ Τζόουνς

23:04 SUPER LEAGUE

Διαψεύδει πρόταση του Ολυμπιακού για τον Λιβάκοβιτς η Φενέρμπαχτσε

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας