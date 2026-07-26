Ολυμπιακός: Στα 15.000.000 ευρώ η μεταγραφή του Τζολάκη – Ξανά στο προσκήνιο ο Στέφαν Ορτέγκα

Το ποσό της μεταγραφής του Έλληνα γκολκίπερ στην αγγλική ομάδα αποκαλύπτει το Kicker

Σύμφωνα με το Μέσο της Γερμανίας, ο Ολυμπιακός αναμένεται να βάλει στα ταμεία του περίπου 15.000.000 ευρώ, συν τα προβλεπόμενα μπόνους, από την παραχώρηση του 23χρονου γκολκίπερ στην αγγλική ομάδα.

Την ίδια στιγμή, στο ρεπορτάζ γίνεται αναφορά και στον αντικαταστάτη του Τζολάκη, αναφέροντας πως ανάμεσα στις περιπτώσεις που εξετάζονται βρίσκεται και εκείνη του Στέφαν Ορτέγκα.

Ο 33χρονος Γερμανός τερματοφύλακας παρουσιάζεται ως ένας από τους υποψήφιους αντικαταστάτες, χωρίς πάντως να δίνονται περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το εύρος ή το στάδιο του ενδιαφέροντος του Ολυμπιακού.

Στο ίδιο ρεπορτάζ γίνεται αναφορά και σε άλλα ονόματα που έχουν συνδεθεί κατά καιρούς με τους Πειραιώτες για τη θέση του τερματοφύλακα, χωρίς ωστόσο να παρατίθενται επιπλέον πληροφορίες για κάποια από τις συγκεκριμένες περιπτώσεις.