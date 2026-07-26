Ουγγαρία - Ελλάδα: Η Εθνική πόλο μπροστά στο μεγαλύτερο ραντεβού της ιστορίας της

Η ιστορία έχει δώσει πολλές ευκαιρίες στην Εθνική πόλο των ανδρών, αλλά ποτέ δεν της χάρισε το χρυσό.

Στο Σίδνεϊ, απέναντι στην Ουγγαρία, η «γαλανόλευκη» έχει μία ακόμη ευκαιρία να αλλάξει τη μοίρα της και να μετατρέψει τον έκτο μεγάλο τελικό της σε ιστορικό θρίαμβο.

Η ομάδα του Θοδωρή Βλάχου έχει μπροστά της τη μεγάλη ευκαιρία να κατακτήσει το πρώτο χρυσό μετάλλιο και να βάλει τέλος σε μια σειρά χαμένων ευκαιριών που την ακολουθούν εδώ και σχεδόν τρεις δεκαετίες. Μέχρι σήμερα η Ελλάδα έχει αγωνιστεί σε πέντε μεγάλους τελικούς, όμως σε κανέναν δεν κατάφερε να φτάσει στην κορυφή.

1997 | World Cup (Αθήνα): ΗΠΑ – Ελλάδα 8-5

ΗΠΑ – Ελλάδα 8-5 2018 | Μεσογειακοί Αγώνες (Ταραγόνα): Ιταλία – Ελλάδα 12-10

Ιταλία – Ελλάδα 12-10 2021 | Ολυμπιακοί Αγώνες (Τόκιο): Σερβία – Ελλάδα 13-10

Σερβία – Ελλάδα 13-10 2023 | Παγκόσμιο Πρωτάθλημα (Φουκουόκα): Ελλάδα – Ουγγαρία 13-14

Ελλάδα – Ουγγαρία 13-14 2025 | World Cup (Ποντγκόριτσα): Ισπανία – Ελλάδα 16-14

Ο τελικός στο Σίδνεϊ αποτελεί την έκτη προσπάθεια της «γαλανόλευκης» να φτάσει εκεί όπου δεν έχει καταφέρει ποτέ να βρεθεί: στην κορυφή του βάθρου.

Σαν να μην έφτανε το βάρος της ιστορίας, απέναντί της βρίσκεται ξανά η Ουγγαρία. Μία από τις μεγαλύτερες δυνάμεις του παγκόσμιου πόλο και μία ομάδα που έχει συνδεθεί με αρκετές από τις πιο οδυνηρές στιγμές της ελληνικής ομάδας.

Οι Μαγυάροι ήταν εκείνοι που λύγισαν την Ελλάδα στον τελικό του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος το 2023 με 14-13, ενώ λίγους μήνες νωρίτερα είχαν επικρατήσει και στον ημιτελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Δεν είναι τυχαίο ότι θεωρούνται ο πιο δύσκολος αντίπαλος που θα μπορούσε να βρει στον δρόμο της προς το χρυσό.

Η φετινή εικόνα της Εθνικής, ωστόσο, δίνει λόγους για αισιοδοξία. Οι δύο ομάδες έχουν ήδη αναμετρηθεί αρκετές φορές μέσα στο 2026, με την Ελλάδα να δείχνει ότι μπορεί να σταθεί απέναντι στους Ούγγρους. Στα προκριματικά του World Cup στην Αλεξανδρούπολη πήρε μία εμφατική νίκη με 16-10, ενώ λίγες ημέρες πριν από την έναρξη του Super Final επικράτησε ξανά σε φιλικό προετοιμασίας στο Σίδνεϊ.

Η ιστορία, βέβαια, δεν χαρίζει τίτλους. Δίνει μόνο κίνητρο κι η Εθνική έχει πλέον την ευκαιρία να αφήσει πίσω της τις πέντε χαμένες προσπάθειες, να λυγίσει τον πιο δύσκολο αντίπαλο και να γράψει το σημαντικότερο κεφάλαιο στην ιστορία του ελληνικού πόλο.