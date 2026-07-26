Τσιμίκας: Φόρεσε για πρώτη φορά το περιβραχιόνιο της Λίβερπουλ

Ο Κώστας Τσιμίκας πρόσθεσε ακόμη μία ξεχωριστή σελίδα στην πορεία του με τη Λίβερπουλ, καθώς φόρεσε για πρώτη φορά το περιβραχιόνιο του αρχηγού των «Reds» στο φιλικό απέναντι στη Σάντερλαντ, που διεξήχθη στο Νάσβιλ.

Ο Έλληνας αριστερός μπακ ξεκίνησε βασικός στην αναμέτρηση και στο 8ο λεπτό ανέλαβε χρέη αρχηγού, όταν ο Τζο Γκόμεζ αποχώρησε λόγω τραυματισμού. Η στιγμή αυτή είχε ιδιαίτερη σημασία για τον διεθνή άσο, καθώς το περιβραχιόνιο της Λίβερπουλ έχει φορεθεί στο παρελθόν από θρυλικές μορφές του συλλόγου, όπως οι Στίβεν Τζέραρντ και Κένι Νταλγκλίς.

Ο Τσιμίκας πραγματοποίησε θετική εμφάνιση, συμβάλλοντας τόσο ανασταλτικά όσο και στην ανάπτυξη της ομάδας, πριν αντικατασταθεί στις αρχές του δεύτερου ημιχρόνου από τον Μίλος Κέρκεζ.

Η Λίβερπουλ επικράτησε με 4-2 της Σάντερλαντ, με το τελευταίο γκολ να σημειώνει ο Λιούις Κούμας, ο οποίος έχει κυπριακή καταγωγή.

Ο 29χρονος αμυντικός επέστρεψε φέτος στο ρόστερ της Λίβερπουλ μετά τον δανεισμό του στη Ρόμα και αναμένεται να αποτελέσει μία από τις βασικές λύσεις για το αριστερό άκρο της άμυνας στη νέα αγωνιστική περίοδο.

Μετά το τέλος της αναμέτρησης, ο Τσιμίκας μοιράστηκε τη συγκίνησή του μέσω των social media, γράφοντας:

«Κάποιες στιγμές γίνονται αναμνήσεις για πάντα. Πρώτη φορά ως καπετάν. Μια τιμή πέρα ​​από λέξεις».