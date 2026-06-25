Βοζίνια: Τρεις ομάδες στο κατόπι του 40χρονου τερματοφύλακα

Ο Ζοσιμάρ Ζοζέ Εβορα Ντίας, γνωστός ως Βοζίνια, είναι ήδη μία από τις εμβληματικές ιστορίες στο Μουντιάλ, που διεξάγεται στα γήπεδα των ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικού. Στα 40 του χρόνια, ο αρχηγός και τερματοφύλακας του Πράσινου Ακρωτηρίου ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής στο ιστορικό 0-0 με την Ισπανία στην πρεμιέρα του παγκοσμίου κυπέλλου στην άλλη άκρη του Ατλαντικού, πραγματοποιώντας μία από τις καλύτερες εμφανίσεις γκολκίπερ στην Ιστορία της διοργάνωσης.

Οι αποκρούσεις του κράτησαν όρθια την αφρικανική ομάδα απέναντι στους πρωταθλητές Ευρώπης και χάρισαν στη χώρα του τον πρώτο βαθμό στην ιστορία της σε τελική φάση Μουντιάλ, στο πρώτο κιόλας παιχνίδι του μικρού κρατιδίου. Ο Βοζίνια γεννήθηκε στις 3 Ιουνίου 1986 στο Μιντέλο του νησιού Σάο Βισέντε και χρειάστηκε σχεδόν δύο δεκαετίες στις επαγγελματικές κατηγορίες για να φτάσει στη μεγαλύτερη στιγμή της καριέρας του.

Αγωνίστηκε σε συλλόγους του Πράσινου Ακρωτηρίου, της Αγκόλας, της Μολδαβίας, της Πορτογαλίας, της Κύπρου (ΑΕΛ Λεμεσoύ από το 2017 έως το 2022) και της Σλοβακίας, πριν καταλήξει στη Τσάβες της Πορτογαλίας, με την οποία έληξε το συμβόλαιο του και ψάχνει για νέα ομάδα, καθώς θέλει να συνεχίσει την καριέρα του για δύο με τρία ακόμη χρόνια.

Σύμφωνα με τον τηλεοπτικό σταθμό της Βραζιλίας, «Globo» έχει προτάσεις από τρεις ομάδες της β' κατηγορίας (Serie B) της χώρας. Οι ομάδες είναι της πρώτης δεκάδας αλλά τα ονόματά τους δεν έχουν γίνει ακόμη γνωστά, με εξαίρεση την Σεαρά Σπόρτινγκ Κλαμπ, την ομάδα της Φορταλέζα, που ήδη έχει μιλήσει μαζί του. Να σημειωθεί πως ο Βοζίνια από το 2012 αποτελεί σταθερό μέλος της εθνικής ομάδας της χώρας του, έχοντας ξεπεράσει τις 80 συμμετοχές και συμμετέχοντας σε τέσσερα Κύπελλα Εθνών Αφρικής (2013, 2015, 2021 και 2023).