Ελεύθερος από τους Ράπτορς ο Μαμουκελασβίλι

Ο Σάντρο Μαμουκελασβίλι έκανε χρήση της οψιόν που είχε και έμεινε ελεύθερος από τους Τορόντο Ράπτορς, αναζητώντας καλύτερο συμβόλαιο στο NBA.

Ελεύθερος από τους Ράπτορς ο Μαμουκελασβίλι
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Ο Σάντρο Μαμουκελασβίλι αρνήθηκε την οψιόν ύψους 2,8 εκατομμυρίων δολαρίων που του πρόσφεραν οι Τορόντο Ράπτορς, όπως αποκάλυψε ο Σαμς Σαράνια.

Πλέον, ο 27χρονος Γεωργιανός φόργουορντ-σέντερ θα βρεθεί στην αγορά των ελεύθερων παικτών, στοχεύοντας σε υψηλότερο συμβόλαιο, μετά και την εξαιρετική σεζόν που πραγματοποίησε.

Ο Μαμουκελασβίλι σε 80 παιχνίδια σημείωσε 11,2 πόντους, 4,9 ριμπάουντ και 1,9 ασίστ κατά μέσο όρο και οι ομάδες που θα ενδιαφερθούν για εκείνον αναμένεται να είναι αρκετές.

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