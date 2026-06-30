Ελεύθερος από τους Ράπτορς ο Μαμουκελασβίλι

Ο Σάντρο Μαμουκελασβίλι αρνήθηκε την οψιόν ύψους 2,8 εκατομμυρίων δολαρίων που του πρόσφεραν οι Τορόντο Ράπτορς, όπως αποκάλυψε ο Σαμς Σαράνια.

Πλέον, ο 27χρονος Γεωργιανός φόργουορντ-σέντερ θα βρεθεί στην αγορά των ελεύθερων παικτών, στοχεύοντας σε υψηλότερο συμβόλαιο, μετά και την εξαιρετική σεζόν που πραγματοποίησε.

Ο Μαμουκελασβίλι σε 80 παιχνίδια σημείωσε 11,2 πόντους, 4,9 ριμπάουντ και 1,9 ασίστ κατά μέσο όρο και οι ομάδες που θα ενδιαφερθούν για εκείνον αναμένεται να είναι αρκετές.